«Живем в лопушатнике»: жители разных районов Ярославля переругались, где хуже жить

Материал, в котором мы опубликовали мнение ярославны о преимуществах Брагино по сравнению с Заволжским районом, многих жителей города задел за живое. Кто-то согласился с автором поста, кто-то, наоборот, стал защищать родную Заволгу. Досталось и другим районам. Публикуем самые яркие комментарии.



«Ужасный район»

Часть читателей согласилась с автором поста и поделилась своим негативным опытом жизни за Волгой.



— Я много лет жила на базе 50. Люди менялись на глазах далеко не в лучшую сторону. Когда стали закрывать заводы, кто побогаче — купили или поменяли квартиры и уехали. Стали заселяться весьма сомнительные личности. Потом появились хулиганы-малолетки. Вырывают сумки, кидаются камнями в бабушек, могли треснуть палкой по голове подвыпившего мужичка, заходили в квартиры к старикам — один держит, другой по квартире шарит. Уборщица моет пол в подъезде — стоят выше и ждут, потом спускаются и испражняются. Неоднократно обращались тогда ещё в милицию. А что милиция? Раз в месяц приходят в опорный пункт и собирают пьяненьких дворников, которые, кстати, ведут себя весьма прилично и всегда очень чисто убирают двор. Когда построили новые дома на месте бывшей ужасной свалки, люди там долго не жили — проживут с год, может, и уезжают. Продала квартиру и уехала в другой город, — написала Муза Николаева.

