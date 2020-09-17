«Живем в лопушатнике»: жители разных районов Ярославля переругались, где хуже жить

Ярославцы поспорили, какой район города лучше
Материал, в котором мы опубликовали мнение ярославны о преимуществах Брагино по сравнению с Заволжским районом, многих жителей города задел за живое. Кто-то согласился с автором поста, кто-то, наоборот, стал защищать родную Заволгу. Досталось и другим районам. Публикуем самые яркие комментарии.
«Ужасный район»
Часть читателей согласилась с автором поста и поделилась своим негативным опытом жизни за Волгой.
— Я много лет жила на базе 50. Люди менялись на глазах далеко не в лучшую сторону. Когда стали закрывать заводы, кто побогаче — купили или поменяли квартиры и уехали. Стали заселяться весьма сомнительные личности. Потом появились хулиганы-малолетки. Вырывают сумки, кидаются камнями в бабушек, могли треснуть палкой по голове подвыпившего мужичка, заходили в квартиры к старикам — один держит, другой по квартире шарит. Уборщица моет пол в подъезде — стоят выше и ждут, потом спускаются и испражняются. Неоднократно обращались тогда ещё в милицию. А что милиция? Раз в месяц приходят в опорный пункт и собирают пьяненьких дворников, которые, кстати, ведут себя весьма прилично и всегда очень чисто убирают двор. Когда построили новые дома на месте бывшей ужасной свалки, люди там долго не жили — проживут с год, может, и уезжают. Продала квартиру и уехала в другой город, — написала Муза Николаева.
— Ужасный район: заброшенный, депрессивный, грязный, пыльный... Остатки зелёных насаждений уничтожены. На тротуарах ямы и моря. На пешеходных переходах можно покалечиться и попасть под машину. Дворников не встретишь днем с огнем. Если ветер, то поднимается невообразимая пыль. Во дворах приоритет отдан машинам. По вечерам воняет гарью, в том числе у «Глобуса», в районе улицы Орджоникидзе. Вечные автомобильные пробки, — соглашается Гость.
— В Заволжском районе можно услышать много мата, к сожалению, это принято у молодёжи. Мы 1,5 месяца были в отпуске, ни разу не слышали мат. Вернулись сюда, и с первого дня со всех сторон понеслось... Причём произносятся матерные выражения громко, без всякого стеснения. Короче, норма жизни. Города с низкой распространённостью мата отличаются более высоким уровнем жизни. Ярославцы, до какого уровня мы позволим опустить себя и своих детей? Учитесь адекватно оценивать действительность, а то с этого днища будет трудно всплыть, когда совсем припрёт, — прокомментировал еще один читатель 76.RU.
— Когда вокруг детской площадки официально устанавливают автостоянки — это вам как? С одной стороны 30 машин, с другой — 10. Во дворе проспекта Авиаторов, дом
«Приехала, как будто в рай!»
Но нашлись и те, кто заступился за Заволжский район.
— Я живу в Заволжском районе с 1988 года. Переехала сюда из Брагино. Приехала, как будто в рай! Чистота кругом, а в Брагино, как только маленький дождичек пройдет, на неделю грязь непролазная! У нас на Папанина после дождя через час уже везде сухо, конечно, кроме тех мест, где ямы на асфальте, — поделилась мнением Наталья.
— В пандемию каждый день гуляла по Заволжскому бору. Воздух прекрасный, относительно чисто, ландыши, земляника цвела, яблони, благодать. Мусор периодически собирала в пакет и выкидывала, но критичного не видела ни разу. Дороги во всем Ярославле ужасные. Зато в Заволжском районе два бассейна, спортивные комплексы, «Глобус», «Лента», семейный «Магнит», рынок, кинотеатр — все рядом, в пешей доступности. Куча кафешек. А мусор — от людей, от их невоспитанности. По-моему, прекрасный район для жизни. И отдохнуть можно летом как на Прусовских озёрах, так и на Тверицкой набережной. И, если пробок нет, то до центра 10 минут езды, не то что до Брагино через все промзоны, — поддержала Юлия.
«Микрорайоны вечных бичей»
Написали свое мнение читатели 76.RU и о других районах.
— Брагино тоже разное. Где новые дома, где молодёжь живет — там более-менее прилично. А есть микрорайоны вечных бичей, общаги на Урицкого, вечная помойка на ул. Громова, — отметил Гость.
— Где вы по Громова помойки увидели? Дорогу отремонтировали, всё нормально! — защитил Дзержинский район Александр.
— Самый лучший и чистый район — это Красноперекопский, — считает Сергей.
— Приезжайте на Пятерку! Одни «Магниты» и «Пятерочки». Между домов все улицы поросли бурьяном, высота которого местами доходит до макушки взрослого мужчины. Про дороги и тротуары, сами понимаете, говорить больно. Зато да... народ добрый, — написал отзыв о Ленинском районе Гость.
«Не дождетесь!»
Есть и примиряющее жителей разных районов, но совсем не оптимистичное мнение о Ярославле.
— Да весь ваш город утопает в грязи! Сколько разговаривала с разными людьми — и туристами, и приехавшими вслед за мужьями — все стараются побыстрее уехать из Ярославля и возвращаться не планируют, — написала Светлана Сергеевна. — Кичатся, что типа они столица Золотого кольца. Ну какое это «золото»? Нет ни одного чиновника, искренне переживающего за этот город, никто не отвечает ни за что. При губернаторе Лисицыне была чистота, предприятия работали. Я приезжаю сюда уже 20 лет, и с каждым годом все хуже и хуже. Посмотрела все районы, везде мрак. Поэтому купила квартиру в Санкт-Петербурге. На пенсии хочется пожить в чистоте и красоте, а не пинать мусор ногами и слышать брань многочисленных мигрантов и алкашей.
Впрочем, среди жалоб есть и призывы к активным действиям.
— Всех неравнодушных и возмущающихся ждем на субботник! — написал Сергей.
Но согласны с этим, как и ожидалось, не все.
— Не дождетесь! Пусть убирают те, кому мы налоги платим! — тут же ответили ему в комментариях.
— Я работал дворником в Риге. Там люди совершенно такие же и так же мусорят. Но там не врастают бутылки наполовину в землю и осколки унитаза не врастают в землю за полгода. И траву там косят газонокосилками по пять раз за лето. А мы живём в лопушатнике, который по бумагам наверняка скосили не единожды. А нас потом пытаются тащить на субботник. Я на собственном опыте убедился, что чисто там, где убирают, — поделился своим мнением еще один читатель сайта.
Тем временем риелторы назвали улицы Ярославля, где охотнее всего покупают квартиры.