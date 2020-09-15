«Сначала вывески, а потом крепостное право»: ярославцы разругались из-за нового облика Рыбинска

В Рыбинске музыкант Митя Кузнецов смог изменить центр города до неузнаваемости. Для этого ему потребовалась идея и силы для ее реализации. Теперь в центре Рыбинска все магазины, включая сетевые, работают с вывесками в дореволюционном стиле.



Интервью с Митей Кузнецовым вызвало неоднозначную реакцию у жителей Ярославской области. Одни остались в восторге от изменений, а другие уверены, что в XXI веке старина уже не нужна.

Гость:

— Это очень круто! Даже не верится, что у нас в Ярославской области есть еще такие люди, которые способны не просто изливать негатив и недовольство всем и вся, а реально что-то сделать для своего города! Это как глоток свежего воздуха.

