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«Сначала вывески, а потом крепостное право»: ярославцы разругались из-за нового облика Рыбинска

Причиной спора стали вывески в дореволюционном стиле

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Жители Ярославской области неоднозначно отнеслись к вывескам

Жители Ярославской области неоднозначно отнеслись к вывескам

Ярославцы спорят из-за дореволюционных вывесок в Рыбинске

В Рыбинске музыкант Митя Кузнецов смог изменить центр города до неузнаваемости. Для этого ему потребовалась идея и силы для ее реализации. Теперь в центре Рыбинска все магазины, включая сетевые, работают с вывесками в дореволюционном стиле.

Интервью с Митей Кузнецовым вызвало неоднозначную реакцию у жителей Ярославской области. Одни остались в восторге от изменений, а другие уверены, что в XXI веке старина уже не нужна.

Гость:

— Это очень круто! Даже не верится, что у нас в Ярославской области есть еще такие люди, которые способны не просто изливать негатив и недовольство всем и вся, а реально что-то сделать для своего города! Это как глоток свежего воздуха.

Гость:

— Анахронизмы в почете. Пока вывески, потом товары и техника на уровне XVIII века, а там, глядишь, и крепостное право восстановят. Верной дорогой идете, товарищи. Хотя ни товарищами, ни господами назвать радетелей за возвращение «старины глубокой» язык не поворачивается.

Гость:

— Получилось уютно, хочется приехать и пройти по этим улочкам. Но Ярославлю это всё ни к чему. У нас будут лепить непонятные конструкции в исторической части города, не косить траву и не восстанавливать уникальные фасады купеческих домов.

Гость:

— Нужно не к старому возвращаться, а создавать новое и совершенствоваться!

11111:

— Всё хорошо, только почему всё это удовольствие за счет обнищавшего бизнеса? Митя и администрация, профинансируйте! Так нет ведь...

Гость:

— Очень красиво, чисто! Молодцы, нашли изюминку, как в Мышкине. Развивайте всё, несмотря ни на что! Противников везде много, а Ярославль особенно критикует, хотя и своего не делает.

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    РыбинскУрбанизмвывески
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