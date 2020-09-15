«Так сложилось исторически»: коммунальщики объяснили, почему у ярославцев течет ржавая горячая вода

Ярославские коммунальщики объяснили, почему из кранов горожан периодически идет мутная, коричневая горячая вода. Вопрос об этом на общегородском совещании в мэрии 15 сентября поднял сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев.



— К нам зачастую приходят жалобы на это. Особенно при массовом включении отопления, — отметил он.



Ситуацию пояснил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Виталий Леженко.



— К сожалению, исторически сложилось, что в Ярославле открытая система горячего водоснабжения. Поэтому во время профилактических работ в зависимости от трубопровода, на котором производятся работы, горячая вода подается по подающему или обратному трубопроводу. Поэтому да, есть некоторые проблемы и в температурном режиме, и в мутности воды. С ТГК-2 и другими ресурсоснабжающими организациями мы этот вопрос прорабатывали. Когда во время подключения отопления теплоноситель будет подан по всем трубопроводам города, этот вопрос, я надеюсь, будет снят с повестки дня.

