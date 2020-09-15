«Так сложилось исторически»: коммунальщики объяснили, почему у ярославцев течет ржавая горячая вода

Коммунальщики назвали причину ржавой горячей воды в Ярославле
Ярославские коммунальщики объяснили, почему из кранов горожан периодически идет мутная, коричневая горячая вода. Вопрос об этом на общегородском совещании в мэрии 15 сентября поднял сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев.
— К нам зачастую приходят жалобы на это. Особенно при массовом включении отопления, — отметил он.
Ситуацию пояснил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Виталий Леженко.
— К сожалению, исторически сложилось, что в Ярославле открытая система горячего водоснабжения. Поэтому во время профилактических работ в зависимости от трубопровода, на котором производятся работы, горячая вода подается по подающему или обратному трубопроводу. Поэтому да, есть некоторые проблемы и в температурном режиме, и в мутности воды. С ТГК-2 и другими ресурсоснабжающими организациями мы этот вопрос прорабатывали. Когда во время подключения отопления теплоноситель будет подан по всем трубопроводам города, этот вопрос, я надеюсь, будет снят с повестки дня.
Также свой комментарий дал и представитель ТГК-2.
— Переход на закрытую систему был предусмотрен, но затраты на это по Ярославлю — около 8 миллиардов рублей. Такого финансирования нет, и непонятно, за счет кого оно должно идти. Ухудшение качества воды происходит после летних ремонтов, когда мы переводим дома с закрытой схемы на открытую или дома, которые подключены по открытой схеме, переключаем с прямого на обратный трубопровод. Ухудшения кратковременные. Там, где возможно, осуществляем промывку. Если требуются ремонты, мы стараемся уведомлять управляющие компании, когда планируем устранять проблему.
Открытая система предполагает, что горячая вода для нужд потребителя идет из теплосети к кранам и сбрасывается в канализацию после использования. Остающаяся в системе горячая вода продолжает использоваться для отопления. При закрытой системе вода проходит через бойлер, отдавая тепло на нагрев водопроводной воды, соединяется с обратной водой отопления и возвращается в тепловую сеть. Нагретая водопроводная вода поступает в краны горячей воды.
На это мэр Ярославля Владимир Волков заметил, что 8 миллиардов ТГК-2 должно внести в свою инвестиционную программу. И назначил совещание, на котором решили совместно обсудить этот вопрос.
Пока власти валят всё на историю, ярославцы могут уже сейчас взять и отсудить деньги за грязную воду. Ведь платим-то мы за чистую. Да, сделать это возможно. Короткая инструкция от юриста.
Напомним, также на совещании обсудили возможность досрочно дать отопление в больницы, школы и садики.