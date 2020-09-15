Суперточечно: в Ярославле отказали застройщику, пытавшемуся воткнуть высотку во дворе многоэтажек

Власти отказали в точечной застройке на проспекте Октября в Ярославле
Планы на такую застройку поразили даже чиновников городской администрации. В Ярославле застройщик собирался воткнуть высотку во дворе среди других высоток. Объясняем: бизнесмен Василий Костылев запросил в мэрии разрешение на строительство на участке вдоль проспекта Октября (сразу за зданием «Гипродвигателя» на улице Чкалова, 2). Это место представляет собой двор между двумя крупными зданиями девятиэтажных общежитий.
Застройщик запросил изменить назначение земли под высотную застройку (это дома высотой от десяти этажей). Но в мэрии отказали.
— Принимая во внимание отсутствие документации по планировке территории, обосновывающей влияние строительства на устойчивое развитие территории, в том числе в части обеспеченности планируемого населения объектами социальной инфраструктуры, а также в связи с необходимостью обеспечения сбалансированного учета экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, мэрия постановляет отказать в предоставлении разрешения на использование земельного участка под многоэтажную застройку, — говорится в постановлении администрации города.
Иными словами, застройщик предложил документацию о том, какой дом можно построить на этом клочке земли, но не подумал о том, как некомфортно будет тем, кто живёт вокруг. Да и тем, кто может стать жильцом такого здания, — без двора и инфраструктуры вокруг.
Согласно данным сервиса проверки контрагентов «Контур-Фокус», Василий Николаевич Костылев в 2012 году являлся учредителем строительной компании «РЭУ-25». Сейчас бизнесмен занимается арендой и управлением жилых зданий, а фирмой РЭУ-25 руководит Костылев Николай Анатольевич.
Это не первый случай, когда власти отказывают застройщикам в дерзких планах. Недавно мэрия отказала бизнесмену, который планировал воткнуть многоэтажку на парковке у бизнес-центра. Однако такие случаи единичны. Заволжский район, например, кипит от строительных скандалов. К району собираются пристроить ещё один жилой район, который сулит социальную катастрофу.