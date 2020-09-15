Суперточечно: в Ярославле отказали застройщику, пытавшемуся воткнуть высотку во дворе многоэтажек

— Принимая во внимание отсутствие документации по планировке территории, обосновывающей влияние строительства на устойчивое развитие территории, в том числе в части обеспеченности планируемого населения объектами социальной инфраструктуры, а также в связи с необходимостью обеспечения сбалансированного учета экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, мэрия постановляет отказать в предоставлении разрешения на использование земельного участка под многоэтажную застройку, — говорится в постановлении администрации города.

Иными словами, застройщик предложил документацию о том, какой дом можно построить на этом клочке земли, но не подумал о том, как некомфортно будет тем, кто живёт вокруг. Да и тем, кто может стать жильцом такого здания, — без двора и инфраструктуры вокруг.

Согласно данным сервиса проверки контрагентов «Контур-Фокус», Василий Николаевич Костылев в 2012 году являлся учредителем строительной компании «РЭУ-25». Сейчас бизнесмен занимается арендой и управлением жилых зданий, а фирмой РЭУ-25 руководит Костылев Николай Анатольевич.