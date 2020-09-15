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Ухудшение ситуации с COVID и итоги выборов: что произошло в Ярославской области за сутки. Коротко

Самые важные новости к утру 15 сентября

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В Ярославской области увеличивается количество больных коронавирусом

В Ярославской области увеличивается количество больных коронавирусом

Должен знать каждый: топ-5 самых важных новостей Ярославской области

Доброе утро, друзья!

Чтобы вы были в курсе главных новостей, произошедших в Ярославской области за сутки, мы составили короткий дайджест.

Самое важное к утру 15 сентября. Коротко:

  • ради двух улочек в Рыбинске крупные российские бренды изменили своим принципам. Рассказываем, как один человек смог добиться, чтобы город в Ярославской области оформили старинными вывесками;
  • российский блогер-урбанист Илья Варламов снова упомянул Ярославль в своём видео на YouTube.com. И, пожалуй, впервые — в положительном ключе;
  • в Ярославской области растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией. Среднесуточные цифры с начала сентября стали выше. На 14 сентября зафиксирован прирост в 46 новых заболевших;
  • избирательная комиссия Ярославской области озвучила окончательные итоги голосования на дополнительных выборах депутата Госдумы России от региона;
  • в департаменте образования Ярославской области назвали школы Ярославля, где выявлены случаи коронавируса и часть учеников переведена на дистанционное обучение. Смотрим список.

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