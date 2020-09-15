Ухудшение ситуации с COVID и итоги выборов: что произошло в Ярославской области за сутки. Коротко

Должен знать каждый: топ-5 самых важных новостей Ярославской области
Доброе утро, друзья!
Чтобы вы были в курсе главных новостей, произошедших в Ярославской области за сутки, мы составили короткий дайджест.
Самое важное к утру 15 сентября. Коротко:
- ради двух улочек в Рыбинске крупные российские бренды изменили своим принципам. Рассказываем, как один человек смог добиться, чтобы город в Ярославской области оформили старинными вывесками;
- российский блогер-урбанист Илья Варламов снова упомянул Ярославль в своём видео на YouTube.com. И, пожалуй, впервые — в положительном ключе;
- в Ярославской области растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией. Среднесуточные цифры с начала сентября стали выше. На 14 сентября зафиксирован прирост в 46 новых заболевших;
- избирательная комиссия Ярославской области озвучила окончательные итоги голосования на дополнительных выборах депутата Госдумы России от региона;
- в департаменте образования Ярославской области назвали школы Ярославля, где выявлены случаи коронавируса и часть учеников переведена на дистанционное обучение. Смотрим список.