14 сентября понедельник
СЕЙЧАС +14°С
usd 75.47
eur 89.14
СрочноШколы ушли на дистант из-за ковида: список

Все новости

Все новости

Ремонт не предусмотрен: власти объяснили, зачем заасфальтировали фонтаны в Ярославле

Такое покрытие у двух композиций на площади Труда

1 153
8Обсудить

Поделиться

При благоустройстве скверов на площади Труда дно фонтанов заасфальтировали&nbsp;

При благоустройстве скверов на площади Труда дно фонтанов заасфальтировали 

Власти объяснили, зачем заасфальтировали фонтаны в Ярославле

Многих ярославцев удивило решение подрядчиков заасфальтировать дно фонтанов на площади Труда. Непонятно, сколько продержится такое покрытие. Но оказалось, что власти, в общем-то, и не рассчитывают на длинный срок службы этого асфальта.

— По проекту благоустройства площади Труда ремонт фонтанов не предусмотрен. Они будут ремонтироваться в следующем году по отдельному контракту с использованием современных материалов, с обновлением и переделкой ведущих к фонтанам коммуникаций, — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Чиновники напомнили, что и до этого дно чаш было покрыто асфальтом. Его просто обновили дополнительно к работам по основному проекту. Также в мэрии заверили, что последующий ремонт фонтанов не отразится на сделанном в этом году благоустройстве скверов.

— Все работы по укладке плитки и благоустройству площади Труда учитывают последующий ремонт фонтанов другим подрядчиком. Предусмотрены все нюансы, и ремонт фонтанов будет проведён без ущерба для облика сквера, — добавили в пресс-службе.

Напомним, скверы по обеим сторонам площади Труда в этом году благоустроили по программе «Решаем вместе». Подрядчики изменили конфигурацию пешеходных дорожек, положили плитку, поставили новые лавочки. В ближайшее время в сквере должны поставить новые светильники. Благоустройство провели по проекту «Решаем вместе!» за 13 миллионов рублей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

площадь Трудафонтаны
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!