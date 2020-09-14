Ремонт не предусмотрен: власти объяснили, зачем заасфальтировали фонтаны в Ярославле

Власти объяснили, зачем заасфальтировали фонтаны в Ярославле
Многих ярославцев удивило решение подрядчиков заасфальтировать дно фонтанов на площади Труда. Непонятно, сколько продержится такое покрытие. Но оказалось, что власти, в общем-то, и не рассчитывают на длинный срок службы этого асфальта.
— По проекту благоустройства площади Труда ремонт фонтанов не предусмотрен. Они будут ремонтироваться в следующем году по отдельному контракту с использованием современных материалов, с обновлением и переделкой ведущих к фонтанам коммуникаций, — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Чиновники напомнили, что и до этого дно чаш было покрыто асфальтом. Его просто обновили дополнительно к работам по основному проекту. Также в мэрии заверили, что последующий ремонт фонтанов не отразится на сделанном в этом году благоустройстве скверов.
— Все работы по укладке плитки и благоустройству площади Труда учитывают последующий ремонт фонтанов другим подрядчиком. Предусмотрены все нюансы, и ремонт фонтанов будет проведён без ущерба для облика сквера, — добавили в пресс-службе.
Напомним, скверы по обеим сторонам площади Труда в этом году благоустроили по программе «Решаем вместе». Подрядчики изменили конфигурацию пешеходных дорожек, положили плитку, поставили новые лавочки. В ближайшее время в сквере должны поставить новые светильники. Благоустройство провели по проекту «Решаем вместе!» за 13 миллионов рублей.