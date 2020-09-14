В Ярославле управляющая компания угрожает судом жителям, отказавшимся впускать газовиков

Управдом угрожает жителям Ярославля судом за отказ впускать газовиков
Жителям Дзержинского района Ярославля массово раскидали в почтовых ящиках письма-требования от управляющей компании. От людей требуют открывать двери газовикам, за отказ это делать угрожают судом. Некоторых ярославцев тон послания встревожил.
76.RU попросил управляющую компанию Дзержинского района объяснить, что означают угрозы судом для жителей.
— Люди иногда думают, что к ним один раз в год пришли, и этого достаточно. Но как минимум четыре раза в год придут проверяющие организации, — объясняет специалист управляющей компании Дзержинского района Ангелина Вавилова. — В рамках постановления правительства собственники обязаны предоставлять доступ специализированным организациям. В законе прописано, что вентиляционные каналы проверяют не реже трёх раз в год. Газовое оборудование — один раз в год. А когда дом становится старше 30 лет, диагностика внутридомового газового оборудования у такого здания будет проходить раз в пять лет.
По данным мэрии Ярославля, 10% ярославцев не открывают двери газовикам. Это происходит по разным причинам:
- боятся мошенников;
- неудобное время проверки оборудования.
— Проверить, что пришли действительно проверяющие, можно через сайт или соцсети управляющей компании. В квитанции можно посмотреть, какие организации обслуживают ваш дом, можно позвонить в управляющую и спросить о проходящей проверке. А лучше распечатать список проверяющих организаций и хранить у себя, — советует специалист управдома Ангелина Вавилова. — Если вдруг у вас не получается быть дома, то нужно позвонить либо в саму организацию проверяющую, либо в диспетчерскую службу управдома Дзержинского района — 59–40–40.
Если не откроете дверь — суд и штраф
В управляющей организации не скрывают, что сделали массовую рассылку писем с угрозами суда.
— Действительно, мы массово направили уведомления всем жителям для предотвращения возможных ЧП, — сообщила Ангелина Вавилова. — У управляющей организации есть право обратиться в суд с требованием допустить представителя специализированной компании для проверки. Это не что-то новое, это было всегда. Ведь там, где категорически не допускают, мы же не можем вломиться. Для жителей ситуация с судом чревата потерей времени и расходами.
За недопуск газовщиков в квартиру предусмотрен штраф — от 1 до 2 тысяч рублей. А если это привело к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, то штраф составит от 10 до 30 тысяч. Кроме того, недобросовестным жильцам могут отключить газ.
ЧП, о котором упомянули в управдоме, — взрыв газа в доме на улице Батова, 5 корпус 2. Он произошёл 21 августа в 19:17 часов на четвёртом этаже второго подъезда, полностью уничтожив квартиры с третьего по пятый этажи. Под завалами погибли трое человек, в том числе восьмилетний мальчик. С тех пор нет окончательной экспертизы о состоянии дома, и его дальнейшая судьба под вопросом. Спустя две недели после взрыва власти признали пригодным для жилья третий подъезд, разрешив людям вернуться. Однако на прошлой неделе снова попросили всех выехать.