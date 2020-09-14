В Ярославле управляющая компания угрожает судом жителям, отказавшимся впускать газовиков

По данным мэрии Ярославля, 10% ярославцев не открывают двери газовикам. Это происходит по разным причинам:

боятся мошенников;

неудобное время проверки оборудования.





— Проверить, что пришли действительно проверяющие, можно через сайт или соцсети управляющей компании. В квитанции можно посмотреть, какие организации обслуживают ваш дом, можно позвонить в управляющую и спросить о проходящей проверке. А лучше распечатать список проверяющих организаций и хранить у себя, — советует специалист управдома Ангелина Вавилова. — Если вдруг у вас не получается быть дома, то нужно позвонить либо в саму организацию проверяющую, либо в диспетчерскую службу управдома Дзержинского района — 59–40–40.

Если не откроете дверь — суд и штраф

В управляющей организации не скрывают, что сделали массовую рассылку писем с угрозами суда.

— Действительно, мы массово направили уведомления всем жителям для предотвращения возможных ЧП, — сообщила Ангелина Вавилова. — У управляющей организации есть право обратиться в суд с требованием допустить представителя специализированной компании для проверки. Это не что-то новое, это было всегда. Ведь там, где категорически не допускают, мы же не можем вломиться. Для жителей ситуация с судом чревата потерей времени и расходами.