В Ярославле чиновники потребовали от студентки вернуть выплаченные за пандемию пособия по безработице

Со студентки в Ярославле потребовали вернуть пособие по безработице
Неоднозначная ситуация произошла в Ярославле со студенткой государственного университета имени Демидова. С Вероники Цаплиной требуют возврата пособий по безработице, которые ей выплачивали в Ярославле с
А дальше началось что-то странное.
— В апреле я подала заявление на биржу труда. После чего моё заявление было одобрено и меня признали безработной. По истечении трех месяцев я самостоятельно нашла работу и отозвала заявление. После чего лично пришла в центр занятости узнать о дальнейших действиях. Администратор, посмотрев мой паспорт, сказала, что я прописана в Архангельской области, а заявление подала по Ярославлю. И сказала мне, что я должна выплатить все денежные средства, предоставленные мне государством, — рассказала свою историю Вероника.
Девушка уверена, что ошибка здесь не за ней:
— Данная ошибка не моя, а работников центра занятости, которые должны были отказать мне в выплате сразу, так как я не знала, что не имею права вставать не по месту, где прописана. Я предъявила документы, моё заявление обработали и приняли, сотрудники центра занятости неоднократно проверяли мой паспорт, ничего о нарушении мне не сказали.
Студентка подала заявление в прокуратуру с просьбой разобраться, но ответа оттуда нет уже больше месяца.
Редакция 76.RU отправила запрос в департамент государственной службы занятости населения Ярославской области с конкретным вопросом: является ли требование возврата выплаченных денег законным? Ответ последовал, но не на этот вопрос.
— В соответствии со вторым пунктом закона РФ о занятости населения решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина, — ответили в департаменте.
Девушка зарегистрирована в Архангельской области, но проживает в Ярославле. Исходя из ответа департамента, всё сделано правильно и её могли признать безработной у нас. Получается, и возвращать деньги она никому не должна?
— Я не буду обращаться в суд сама. Если центр занятости населения потребует возврата пособий по безработице через суд, тогда и будем с ними разбираться, — решила Вероника Цаплина.