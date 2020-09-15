В Ярославле чиновники потребовали от студентки вернуть выплаченные за пандемию пособия по безработице

Девушка уверена, что ошибка здесь не за ней:

— Данная ошибка не моя, а работников центра занятости, которые должны были отказать мне в выплате сразу, так как я не знала, что не имею права вставать не по месту, где прописана. Я предъявила документы, моё заявление обработали и приняли, сотрудники центра занятости неоднократно проверяли мой паспорт, ничего о нарушении мне не сказали.

Студентка подала заявление в прокуратуру с просьбой разобраться, но ответа оттуда нет уже больше месяца.

Редакция 76.RU отправила запрос в департамент государственной службы занятости населения Ярославской области с конкретным вопросом: является ли требование возврата выплаченных денег законным? Ответ последовал, но не на этот вопрос.

— В соответствии со вторым пунктом закона РФ о занятости населения решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина, — ответили в департаменте.