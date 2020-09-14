Городской пир, COVID и пожар: что случилось за выходные в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья! Чтобы вы ничего не пропустили, мы сделали подборку самых главных новостей, которые произошли в Ярославской области за минувшие выходные:
- в Ярославской области количество больных коронавирусом, которым потребовалась госпитализация в стационары, за месяц выросло в полтора раза. Резкий скачок отмечен в последние две недели. Неутешительные цифры;
- в Ярославле скоро откроют одну из башен-близнецов на площади Труда. Что там будет и как выглядит здание снаружи и изнутри;
- в Ярославле в День города прошел фестиваль «Пир на Волге»;
- в полиции рассказали о серьезном происшествии на дороге Ярославль — Рыбинск. Здесь столкнулись сразу три автомобиля;
- в ярославском педуниверситете коронавирус выявили у студентов. Контактировавших с заболевшими отправили на дистант;
- еще два класса в Ярославле закрыли на карантин по коронавирусу;
- в Ярославле в День города в центре вспыхнул автомобиль такси. ЧП произошло на улице Первомайской у Волковского театра;
- в Ярославле на проспекте Фрунзе произошёл пожар. Чёрный столб дыма поднимался до последних этажей многоэтажки;
- в Ярославле выпустят несколько миллионов доз вакцины от коронавируса. Под это дело на лекарственном заводе откроют новый цех.