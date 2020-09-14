Городской пир, COVID и пожар: что случилось за выходные в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья! Чтобы вы ничего не пропустили, мы сделали подборку самых главных новостей, которые произошли в Ярославской области за минувшие выходные:



в Ярославской области количество больных коронавирусом, которым потребовалась госпитализация в стационары, за месяц выросло в полтора раза. Резкий скачок отмечен в последние две недели. Неутешительные цифры;

в Ярославле скоро откроют одну из башен-близнецов на площади Труда. Что там будет и как выглядит здание снаружи и изнутри;

