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Городской пир, COVID и пожар: что случилось за выходные в Ярославской области. Коротко

Рассказываем о самых главных новостях региона, актуальных на утро 14 сентября

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Горячие были выходные

Горячие были выходные

Доброе утро, друзья! Чтобы вы ничего не пропустили, мы сделали подборку самых главных новостей, которые произошли в Ярославской области за минувшие выходные:

  • в Ярославской области количество больных коронавирусом, которым потребовалась госпитализация в стационары, за месяц выросло в полтора раза. Резкий скачок отмечен в последние две недели. Неутешительные цифры;

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