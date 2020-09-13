13 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +12°С
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняКоронавирус в ЯГПУ

Все новости

Все новости

Дистант и отмена футбольного матча из-за COVID: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Главные новости на утро 13 сентября

641
Обсудить

Поделиться

В Ярославле еще два класса ушли на дистант

В Ярославле еще два класса ушли на дистант

Доброе утро, друзья! Если вы вчера гуляли на Дне города или просто отдыхали, не отслеживая новости, предлагаем вам краткий дайджест самых главных событий, которые произошли в Ярославской области за минувшие сутки.

  • Запланированный на сегодня, 13 сентября, футбольный матч между ярославским «Шинником» и красноярским «Енисеем» отменили из-за того, что у игроков обнаружили COVID-19;
  • Жительница Ярославля, которая переехала из Брагино за Волгу, сравнила эти два района. Перевес получился не в пользу последнего.
  • В Ярославле на площади Труда готовится к открытию одна из башен-близнецов. Мы узнали, что в ней будет;
  • В лесах всё ещё можно найти грибы;

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!