Дистант и отмена футбольного матча из-за COVID: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Если вы вчера гуляли на Дне города или просто отдыхали, не отслеживая новости, предлагаем вам краткий дайджест самых главных событий, которые произошли в Ярославской области за минувшие сутки.
- Коронавирус опять стал напоминать о себе всё чаще. 12 сентября стало известно ещё о 44 новых заразившихся жителях Ярославской области. Кроме того, резко выросло количество госпитализированных с COVID-19;
- В Ярославле еще два класса закрыли на карантин из-за заразы;
- Запланированный на сегодня, 13 сентября, футбольный матч между ярославским «Шинником» и красноярским «Енисеем» отменили из-за того, что у игроков обнаружили COVID-19;
- Случаи заражения коронавирусом также уже есть среди студентов педагогического университета. Из-за этого часть обучающихся перевели на дистант;
- Вчера Ярославль отметил День города. Самой популярной площадкой стала Стрелка, где проходил фестиваль еды Пир на Волге. Самые большие очереди выстроились за бургерами;
- Жительница Ярославля, которая переехала из Брагино за Волгу, сравнила эти два района. Перевес получился не в пользу последнего.
- В Ярославле на площади Труда готовится к открытию одна из башен-близнецов. Мы узнали, что в ней будет;
- В лесах всё ещё можно найти грибы;
- Владельцем торгового центра на Которосли, который переделывают из бывшей Карусели, оказалась фирма из Люберец.