Дистант и отмена футбольного матча из-за COVID: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Если вы вчера гуляли на Дне города или просто отдыхали, не отслеживая новости, предлагаем вам краткий дайджест самых главных событий, которые произошли в Ярославской области за минувшие сутки.



Коронавирус опять стал напоминать о себе всё чаще. 12 сентября стало известно ещё о 44 новых заразившихся жителях Ярославской области. Кроме того, резко выросло количество госпитализированных с COVID-19;



В Ярославле еще два класса закрыли на карантин из-за заразы;

