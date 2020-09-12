Ярославцы встали в очередь за бургерами: что почём на фестивале «Пир на Волге»

В Ярославле в День города ярославцы встали в очередь за чёрными бургерами
В Ярославле во время празднования Дня города одной из самых популярных площадок стала Стрелка, где проходит фестиваль еды «Пир на Волге».
— Стандартно самая большая очередь за бургерами и шашлыками. Чёрные бургеры — самый ходовой товар. Везде, где есть очереди, — это за бургерами. Цены средние. В основном все блюда стоят до 300 рублей. Самое дорогое, что видели, — это испанские пончики по 400 рублей, — рассказали гости праздника.
Однако попробовать на пире можно и более экзотичную кухню. Например, пян-се — паровые пирожки с разными начинками: говядиной, свининой, капустой, с цукини и спаржей, курицей с фунчозой, лососем и шампиньонами. Цена — от 150 до 200 рублей.
— Это стоит попробовать: паровые большие булочки, похожие на огромный пельмень. Тесто тает во рту, — хвалят те, кто отведал экзотики.
Также на празднике можно попробовать блюда из сыра (сыр на гриле, шампуре, сырный суп, сырные шарики фри, трубочки из молодого пармезана) — от 150 до 250 рублей, шаурму на углях — 270 рублей, шашлык — 300 рублей.
Напомним, у нас есть полная программа праздника. Хронология событий в — онлайн-трансляции.