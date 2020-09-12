12 сентября суббота
СЕЙЧАС +14°С
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняСалют в День города: где и во сколько

Все новости

Все новости

Ярославцы встали в очередь за бургерами: что почём на фестивале «Пир на Волге»

Город отмечает свой 1010-й день рождения

1 644
11Обсудить

Поделиться

Самая большая очередь — за чёрными бургерами

Самая большая очередь — за чёрными бургерами

В Ярославле в День города ярославцы встали в очередь за чёрными бургерами

В Ярославле во время празднования Дня города одной из самых популярных площадок стала Стрелка, где проходит фестиваль еды «Пир на Волге».

— Стандартно самая большая очередь за бургерами и шашлыками. Чёрные бургеры — самый ходовой товар. Везде, где есть очереди, — это за бургерами. Цены средние. В основном все блюда стоят до 300 рублей. Самое дорогое, что видели, — это испанские пончики по 400 рублей, — рассказали гости праздника.

Однако попробовать на пире можно и более экзотичную кухню. Например, пян-се — паровые пирожки с разными начинками: говядиной, свининой, капустой, с цукини и спаржей, курицей с фунчозой, лососем и шампиньонами. Цена — от 150 до 200 рублей.

— Это стоит попробовать: паровые большие булочки, похожие на огромный пельмень. Тесто тает во рту, — хвалят те, кто отведал экзотики.

Пян-се — настоящая экзотика для Ярославля

Пян-се — настоящая экзотика для Ярославля

Кто пробовал, говорят, что вкусно

Кто пробовал, говорят, что вкусно

Также на празднике можно попробовать блюда из сыра (сыр на гриле, шампуре, сырный суп, сырные шарики фри, трубочки из молодого пармезана) — от 150 до 250 рублей, шаурму на углях — 270 рублей, шашлык — 300 рублей.

Много блюд на гриле

Много блюд на гриле

М-м-м, очень аппетитно выглядит. Пробовали?

М-м-м, очень аппетитно выглядит. Пробовали?

Блюда на любой вкус

Блюда на любой вкус

Большинство ценников — в пределах 300 рублей

Большинство ценников — в пределах 300 рублей

Голодным точно никто не останется

Голодным точно никто не останется

Красота и вкуснота!

Красота и вкуснота!

Напомним, у нас есть полная программа праздника. Хронология событий в — онлайн-трансляции.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

День городаПир на Волге
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!