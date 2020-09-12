Ярославцы встали в очередь за бургерами: что почём на фестивале «Пир на Волге»

В Ярославле во время празднования Дня города одной из самых популярных площадок стала Стрелка, где проходит фестиваль еды «Пир на Волге».



— Стандартно самая большая очередь за бургерами и шашлыками. Чёрные бургеры — самый ходовой товар. Везде, где есть очереди, — это за бургерами. Цены средние. В основном все блюда стоят до 300 рублей. Самое дорогое, что видели, — это испанские пончики по 400 рублей, — рассказали гости праздника.



Однако попробовать на пире можно и более экзотичную кухню. Например, пян-се — паровые пирожки с разными начинками: говядиной, свининой, капустой, с цукини и спаржей, курицей с фунчозой, лососем и шампиньонами. Цена — от 150 до 200 рублей.

