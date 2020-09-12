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Вторая волна COVID и целая школа на карантине: что случилось в Ярославской области за стуки. Коротко

Главные новости к утру 12 сентября

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В Ярославской области растёт количество заболевших коронавирусом

В Ярославской области растёт количество заболевших коронавирусом

Новости Ярославской области: топ самых ярких событий дня

Доброе утро, друзья!

Мы собрали для вас главные новости, которые произошли в Ярославской области к утру 12 сентября.

Самые яркие события региона. Коротко:

  • странные дела творятся с взорвавшимся домом на улице Батова. Недавно власти объявили о том, что жильцы могут вернуться в один из подъездов разрушенного дома, но теперь вдруг людям приходится снова выселяться;
  • с каждым годом дом с атлантами разрушается всё сильнее. На особняке растут березы, а сами атланты держат не небо, а разваливающийся балкон. Рассказываем историю этого дома и разбираемся, почему про атлантов забыли;
  • в Ярославской области целая школа ушла на дистанционное обучение. Произошло это в Переславском районе. В Горкинской основной школе заболела половина учителей;
  • в Ярославской области начался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Второй день подряд устанавливается рекорд по новым заражённым: на утро 11 сентября положительные тесты подтвердились у 49 человек;
  • заболевший коронавирусом ярославец Юрий Живаго показал, в каких условиях лечатся люди в COVID-госпитале. Он выложил фотографии санузла Ярославской ЦРБ в Карабихе и написал своё мнение о состоянии больницы;
  • в Ярославле трёх малышей спасли от отца-тирана. Мужчина полгода истязал сыновей. От побоев у мальчиков остались ссадины и глубокие шрамы.

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