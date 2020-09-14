«Нужно спросить властей»: специалист, обследовавший дом, рассказал, что происходит со зданием

Мутная история выходит со взорвавшимся домом на улице Батова в Ярославле. Жильцы пострадавших подъездов не могут понять, почему их то вселяют, то выселяют.

Сперва жителей третьего подъезда заселили обратно в свои квартиры, объяснив это тем, что эта часть дома не пострадала после взрыва. Спустя неделю глава региона Дмитрий Миронов заявил, что жителям необходимо покинуть третий подъезд вновь. Объяснил он это тем, что скоро начнётся ремонт второго подъезда, где и произошёл взрыв.