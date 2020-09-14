«Нужно спросить властей»: специалист, обследовавший дом, рассказал, что происходит со зданием

Специалист рассказал о состоянии взорвавшегося дома
Мутная история выходит со взорвавшимся домом на улице Батова в Ярославле. Жильцы пострадавших подъездов не могут понять, почему их то вселяют, то выселяют.
Сперва жителей третьего подъезда заселили обратно в свои квартиры, объяснив это тем, что эта часть дома не пострадала после взрыва. Спустя неделю глава региона Дмитрий Миронов заявил, что жителям необходимо покинуть третий подъезд вновь. Объяснил он это тем, что скоро начнётся ремонт второго подъезда, где и произошёл взрыв.
Главным экспертом, обследовавшим разрушенный дом, была компания «Ярославгражданпроект». При заселении людей представитель именно этой организации утверждал, что третий подъезд находится в рабочем состоянии и нет причин переживать.
После заявления губернатора, что съехать жильцам третьего подъезда всё же надо, мы решили еще раз поинтересоваться у специалистов «Ярославгражданпроекта», не является ли причиной выселения людей то, что в десятиэтажке начались разрушения. К тому же маячки, которые закрепили спасатели в день взрыва, начали отваливаться.
— У нас есть официальные лица, которые принимают решения, я думаю, нужно спросить у них, почему они поступают так. С технической точки зрения, с того момента, как мы выдали заключение, ничего не поменялось. Всё, что было сказано, справедливо и на данный момент. Жить в третьем подъезде можно, — заявил корреспонденту 76.RU представитель «Ярославгражданпроекта» Борис Морозов. — Маяки эти бумажные, их ставили сотрудники МЧС на период производства поисково-спасательных работ, чтобы увидеть подвижки и в случае чего увести спасателей из зоны обрушения. Сейчас идут дожди, соответственно, логично, что в целости они не останутся, и следить за ними смысла никакого нет.
Видео: ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ
Напомним, около недели назад жителей третьего подъезда собрали в Дзержинской администрации, где и объявили, что они могут возвращаться в свои квартиры. Люди с возмущением и криками приняли такую новость. Позже жильцы продемонстрировали огромные трещины, образовавшиеся в их квартирах после взрыва. Властей это не убедило — они сослались на то, что пробоины в стенах существовали задолго до взрыва.
И вот людей попросили покинуть свои квартиры. Причем, жителям было сказано, что там нельзя ночевать, а днём приходить в третий подъезд им не запрещено.
Власти говорят, что окончательное решение по судьбе дома будет принято после заключения экспертов, когда здание восстановят.
Трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда, предположительно, взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей, под завалами обнаружили тела троих человек. Одним из погибших оказался мальчик 8 лет. Дом частично признали аварийным.