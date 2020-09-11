В Ярославской области зарегистрировали 16 тысяч алкоголиков: где пьют больше

Сегодня в России отмечают День трезвости. Главный нарколог Ярославской области Александр Волков рассказал, что начиная с 2017 года количество пациентов с алкогольной зависимостью снижается.



— За три года их количество уменьшилось на 12,3%, — сообщил Александр Волков. — Больше всего уровень заболеваемости алкоголизмом выявлен в Большесельском, Даниловском и Некоузском районах. Всего же в регионе почти 16 тысяч зарегистрированных алкоголиков. Чаще всего алкоголизмом страдают мужчины, соотношение к женщинам здесь примерно 4 к 1, что касается возраста, то это люди от 40 до 60 лет, имеющие сложные отношения в семье и трудности в социальной сфере. Это и понятно, невозможно представить алкоголика с успешной карьерой.