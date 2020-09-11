Сербская плескавица и бургеры по 300: что попробовать на фестивале «Пир на Волге»

Смотрим меню фестиваля «Пир на Волге» в Ярославле
Крупнейший гастрономический фестиваль «Пир на Волге» в эту субботу, 12 сентября, порадует ярославцев богатым меню уличной еды. Мы уже давали полную афишу событий фестиваля в течение дня, теперь расскажем о самой вкусной его части. В этом году кухня будет скромнее: обойдется без рекордных котлов с пельменями и супами, без крабов и жареного бычка на вертеле. Но, может, оно и к лучшему — останется место для новинок стритфуда, которые везут на Стрелку.
Ниже — обзор меню с ценами.
Корейская кухня
Гости из Москвы приготовят в Ярославле корейское блюдо пян-се — паровые пирожки с разными начинками. Можно попробовать классический с говядиной, свининой и капустой, а можно
— вегетарианский с цукини и спаржей. Вариантов много: есть и курица с фунчозой, и лосось с шампиньонами.
Цена за пирожок весом больше 200 граммов — от 150 до 200 рублей.
Любителям сыра
Халуми на гриле, хачапури на шампуре, сырный суп, сырные шарики фри, трубочки из молодого пармезана — настоящий сырный рай от ярославского ресторана Yarhotel Center.
Цены — от 150 до 250 рублей за блюдо.
Гриль
Из необычного попробуйте круглые покеты с мясными, сырными и овощными начинками (200 рублей за 200 граммов) от Prospect.
Традиционно гриль-меню — самое обширное на фестивале: колбаски гриль (по 200 рублей), мясо на гриле (300 рублей), рёбра (300 рублей). Также будет кукуруза и скумбрия (200 рублей). Ищите в заведениях «Мой мясной», «Борода бар», Paulaner, «Честный стейк».
Шаверма и её вариации из разных стран
Попробуйте шаверму на углях (270 рублей) и шашлык-ролл (300 рублей) от заведения «Шашлык-Машлык». А может, вам понравится мексиканский такос со свининой говядиной или копчёной индейкой (300 рублей за 300 граммов)? Из этой же серии можно отведать буррито с мясом или овощной (180 рублей) от ресторана «Ибис Ярославль».
Бургеры
Здесь тоже раздолье. Бургеры «Борода», «Хантер», «Честный», «Фермерский» — почти все стоят по 300 рублей.
Балканский стритфуд
Попробуйте сербскую плескавицу (большая круглая котлета из рубленного мяса), запеченную картошку и фермерские колбаски от «Кострома стритфуд».
Блины
Блин с фермерским кроликом, томленым в русской печи, с грибами, сезонными овощами и крымской мадерой или блин с фермерским сыром «Ярославка» с добавлением пажитника и сезонной груши? Загляните в ресторан «Собрание».