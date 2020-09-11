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Сербская плескавица и бургеры по 300: что попробовать на фестивале «Пир на Волге»

Обзор меню самого большого гастрономического события в Ярославле

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Фестиваль каждый год удивляет новинками стритфуда&nbsp;

Фестиваль каждый год удивляет новинками стритфуда 

Смотрим меню фестиваля «Пир на Волге» в Ярославле

Крупнейший гастрономический фестиваль «Пир на Волге» в эту субботу, 12 сентября, порадует ярославцев богатым меню уличной еды. Мы уже давали полную афишу событий фестиваля в течение дня, теперь расскажем о самой вкусной его части. В этом году кухня будет скромнее: обойдется без рекордных котлов с пельменями и супами, без крабов и жареного бычка на вертеле. Но, может, оно и к лучшему — останется место для новинок стритфуда, которые везут на Стрелку.

Ниже — обзор меню с ценами.

Корейская кухня

Гости из Москвы приготовят в Ярославле корейское блюдо пян-се — паровые пирожки с разными начинками. Можно попробовать классический с говядиной, свининой и капустой, а можно

— вегетарианский с цукини и спаржей. Вариантов много: есть и курица с фунчозой, и лосось с шампиньонами.

Цена за пирожок весом больше 200 граммов — от 150 до 200 рублей.

Любителям сыра

Жареный сыр — настоящее удовольствие гурмана&nbsp;

Жареный сыр — настоящее удовольствие гурмана 

Халуми на гриле, хачапури на шампуре, сырный суп, сырные шарики фри, трубочки из молодого пармезана — настоящий сырный рай от ярославского ресторана Yarhotel Center.

Цены — от 150 до 250 рублей за блюдо.

Гриль

Гриль-меню, как правило, самое ароматное

Гриль-меню, как правило, самое ароматное

Из необычного попробуйте круглые покеты с мясными, сырными и овощными начинками (200 рублей за 200 граммов) от Prospect.

Традиционно гриль-меню — самое обширное на фестивале: колбаски гриль (по 200 рублей), мясо на гриле (300 рублей), рёбра (300 рублей). Также будет кукуруза и скумбрия (200 рублей). Ищите в заведениях «Мой мясной», «Борода бар», Paulaner, «Честный стейк».

Шаверма и её вариации из разных стран

СЮЖЕТ

День города Ярославля

Попробуйте шаверму на углях (270 рублей) и шашлык-ролл (300 рублей) от заведения «Шашлык-Машлык». А может, вам понравится мексиканский такос со свининой говядиной или копчёной индейкой (300 рублей за 300 граммов)? Из этой же серии можно отведать буррито с мясом или овощной (180 рублей) от ресторана «Ибис Ярославль».

Бургеры

Здесь тоже раздолье. Бургеры «Борода», «Хантер», «Честный», «Фермерский» — почти все стоят по 300 рублей.

Балканский стритфуд

Попробуйте сербскую плескавицу (большая круглая котлета из рубленного мяса), запеченную картошку и фермерские колбаски от «Кострома стритфуд».

Блины

Блин с фермерским кроликом, томленым в русской печи, с грибами, сезонными овощами и крымской мадерой или блин с фермерским сыром «Ярославка» с добавлением пажитника и сезонной груши? Загляните в ресторан «Собрание».

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Пир на Волгегастрономический фестиваль
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