Сербская плескавица и бургеры по 300: что попробовать на фестивале «Пир на Волге»

Гости из Москвы приготовят в Ярославле корейское блюдо пян-се — паровые пирожки с разными начинками. Можно попробовать классический с говядиной, свининой и капустой, а можно



— вегетарианский с цукини и спаржей. Вариантов много: есть и курица с фунчозой, и лосось с шампиньонами.

Цена за пирожок весом больше 200 граммов — от 150 до 200 рублей.

Любителям сыра