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В Ярославской области проведут масштабную экспертизу мостов через реки

На это потратят несколько миллионов рублей

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Так ли крепки наши мосты?&nbsp;

Так ли крепки наши мосты? 

В Ярославле проведут экспертизу, чтобы вычислить опасные дороги и мосты

Правительство Ярославской области заказывает экспертизу дорог и мостов региона, чтобы вычислить самые опасные и слабые места. Под проверку попадут 107 мостов, построенных через речки Устье, Черёмуха, Сара, Иода, Могза, Улейма, Бурцево, Великая и другие. Вместе с ними проверяют прилегающие дороги.

В проверку входит «визуальное обследование объектов, систем жизнеобеспечения, проверка работоспособности и фактического состояния инженерно-технических систем и сил обеспечения транспортной безопасности. Определение перечня критических элементов объектов транспортной инфраструктуры, их обследование. Определение границ зон безопасности объектов», — перечисляется в конкурсной документации на портале госзакупок.

Также проверяющая организация должна будет проанализировать потенциальные нарушения, приводящие к разрушению мостов, определить угрозы и уязвимость путей:

«По результатам обследования описание способов реализации потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры или транспортного средства применительно к модели нарушителя».

На проверку готовы выделить 5,243 миллиона рублей.

Вероятно, масштабная проверка связана с обрушением моста через реку Устье в Ярославской области. Его построили за 20 миллионов в 2015 году, тогда губернатор обещал, что мост будет радовать не одно поколение, но дорога сложилась и рухнула в реку.

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