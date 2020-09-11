В Ярославской области проведут масштабную экспертизу мостов через реки

Правительство Ярославской области заказывает экспертизу дорог и мостов региона, чтобы вычислить самые опасные и слабые места. Под проверку попадут 107 мостов, построенных через речки Устье, Черёмуха, Сара, Иода, Могза, Улейма, Бурцево, Великая и другие. Вместе с ними проверяют прилегающие дороги.

В проверку входит «визуальное обследование объектов, систем жизнеобеспечения, проверка работоспособности и фактического состояния инженерно-технических систем и сил обеспечения транспортной безопасности. Определение перечня критических элементов объектов транспортной инфраструктуры, их обследование. Определение границ зон безопасности объектов», — перечисляется в конкурсной документации на портале госзакупок.