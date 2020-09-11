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Тема дняПочему снова выселяют жильцов взорвавшегося дома

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Ургант о ярославских дорогах и COVID в школе: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Главные новости к утру 11 сентября

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Самые яркие новости за прошедшие сутки&nbsp;

Самые яркие новости за прошедшие сутки 

Короткий дайджест главных новостей Ярославской области

Доброе утро, друзья!

Чтобы вы были в курсе всех новостей, произошедших в регионе к утру 11 сентября, мы собрали дайджест. Рассказываем обо всех главных новостях. Коротко:

  • в Ярославле затягиваются сроки ремонта проспекта Машиностроителей в Заволжском районе. Рассказываем, что теперь будет с проспектом;
  • основным событием Дня города в этом году станет фестиваль «Пир на Волге». Смотрим обзор всех мероприятий, которые там пройдут;
  • в Ярославле у ученика школы № 37 — подозрение на коронавирус. Из-за этого один из начальных классов перевели на дистанционное обучение. Это уже шестой класс на карантине;
  • в посёлке Карачиха Ярославского района во дворе одного из домов произошло ДТП — легковушка сбила 12-летнего мальчика, который выехал на велосипеде из-за слепого перекрёстка практически водителю под колёса;
  • кружки и секции в Ярославской области должны открыться 15 сентября. Они будут работать в обычном режиме;
  • на Первом канале вышел выпуск передачи «Вечерний Ургант». Часть программы была посвящена Ярославской области. Ведущий шоу рассказал, что со съемочной группой недавно побывал у нас в гостях.

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