Ургант о ярославских дорогах и COVID в школе: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Короткий дайджест главных новостей Ярославской области
Доброе утро, друзья!
Чтобы вы были в курсе всех новостей, произошедших в регионе к утру 11 сентября, мы собрали дайджест. Рассказываем обо всех главных новостях. Коротко:
- в Ярославле затягиваются сроки ремонта проспекта Машиностроителей в Заволжском районе. Рассказываем, что теперь будет с проспектом;
- основным событием Дня города в этом году станет фестиваль «Пир на Волге». Смотрим обзор всех мероприятий, которые там пройдут;
- в Ярославле у ученика школы № 37 — подозрение на коронавирус. Из-за этого один из начальных классов перевели на дистанционное обучение. Это уже шестой класс на карантине;
- в посёлке Карачиха Ярославского района во дворе одного из домов произошло ДТП — легковушка сбила 12-летнего мальчика, который выехал на велосипеде из-за слепого перекрёстка практически водителю под колёса;
- кружки и секции в Ярославской области должны открыться 15 сентября. Они будут работать в обычном режиме;
- на Первом канале вышел выпуск передачи «Вечерний Ургант». Часть программы была посвящена Ярославской области. Ведущий шоу рассказал, что со съемочной группой недавно побывал у нас в гостях.