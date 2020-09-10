Новый рекорд по заболевшим: оперштаб выдал статистику по коронавирусу в Ярославской области

В Ярославской области на утро 10 сентября зафиксирован рекорд месяца по числу новых заболевших коронавирусом за сутки. По данным оперштаба, сегодня положительный тест подтвердился у 45 человек. Больше стало и выздоровевших — 75 человек выписали с больничных.
— В Ярославской области с начала пандемии положительный тест на коронавирус выявили у 7629 человек. Выздоровели за всё время 7134, 42 человека умерли, — свели общие цифры в Информационном центре по коронавирусу России.
Рост распространения коронавируса особенно стал заметен с началом учебного года. На дистанционное обучение и карантин отправили уже пять классов из-за заболевших COVID-19 учеников. При этом в Ярославской области объявили практически о полном снятии ограничений против вируса, в ближайшие выходные в столице региона отметят День города.
По стране тоже фиксируется подъем заболеваемости — 5363 новых случая коронавируса за сутки, выписано 5915 человек, умерли 128.