Новый рекорд по заболевшим: оперштаб выдал статистику по коронавирусу в Ярославской области

В Ярославской области на утро 10 сентября зафиксирован рекорд месяца по числу новых заболевших коронавирусом за сутки. По данным оперштаба, сегодня положительный тест подтвердился у 45 человек. Больше стало и выздоровевших — 75 человек выписали с больничных.

— В Ярославской области с начала пандемии положительный тест на коронавирус выявили у 7629 человек. Выздоровели за всё время 7134, 42 человека умерли, — свели общие цифры в Информационном центре по коронавирусу России.