Всё в одном месте: изучаем площадки фестиваля еды «Пир на Волге» в Ярославле

12 сентября в Ярославле будут праздновать День города. Основным событием праздника в этом году станет фестиваль «Пир на Волге». Концепция этого года — все летние фестивали, которые ярославцы пропустили из-за пандемии, пройдут в одном месте — на Стрелке.





Фестивали-участники пира:

«Еда, готовься!» — фестиваль современной Ярославской кухни #Едувярославль;

Маркет местных производителей «Знай наших!»;

Детский фестиваль от «Детского радио»;

Джаз-пароход в поддержку фестиваля «Джаз над Волгой»;

Фестиваль киберигр;

Спортивный фестиваль «Фитнес пикник»;

Флешмоб «Семейная фотография города 1010»;

Фестиваль уличных игр «Игра на все времена»;

«CoverFest» — фестиваль кавербендов;

Фестиваль уличного кино;

Fashion фест;

Фестиваль хорошего настроения «Лето в городе»;

Благотворительный фестиваль «Верность» от проекта «Собака в семье».