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Всё в одном месте: изучаем площадки фестиваля еды «Пир на Волге» в Ярославле

Полный обзор мероприятий на Стрелке

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Фестиваль состоится 12 сентября

Фестиваль состоится 12 сентября

Полная программа «Пира на Волге» в Ярославле

12 сентября в Ярославле будут праздновать День города. Основным событием праздника в этом году станет фестиваль «Пир на Волге». Концепция этого года — все летние фестивали, которые ярославцы пропустили из-за пандемии, пройдут в одном месте — на Стрелке.


Фестивали-участники пира:

  • «Еда, готовься!» — фестиваль современной Ярославской кухни #Едувярославль;
  • Маркет местных производителей «Знай наших!»;
  • Детский фестиваль от «Детского радио»;
  • Джаз-пароход в поддержку фестиваля «Джаз над Волгой»;
  • Фестиваль киберигр;
  • Спортивный фестиваль «Фитнес пикник»;
  • Флешмоб «Семейная фотография города 1010»;
  • Фестиваль уличных игр «Игра на все времена»;
  • «CoverFest» — фестиваль кавербендов;
  • Фестиваль уличного кино;
  • Fashion фест;
  • Фестиваль хорошего настроения «Лето в городе»;
  • Благотворительный фестиваль «Верность» от проекта «Собака в семье».

Чтобы вы не запутались, когда и что начинается, мы составили полный обзор площадок «Пира на Волге».

На Стрелке будет множество площадок&nbsp;

На Стрелке будет множество площадок 

С 10:00 открываются сразу несколько площадок:

  1. «Еда, готовься!» — тут вы сможете попробовать блюда от самых популярных ресторанов и кафе Ярославля (площадка работает до 21:00);
  2. «Знай наших!» — на этой площадке можно попробовать крафтовые ярославские продукты и купить вещи ручной работы (до 19:00);
  3. «Лето в городе» — здесь можно выпить и попробовать барбекю. Организаторы обещают живую музыку (до 21:00);
  4. «Самоварофест» — музей под открытым небом. Для деток и родителей организуют качели и мастер-классы (до 21:00);
  5. Стритарт от «Самоварофеста» — тут будут рады уличным художникам. Рядом установят скейтпарк, так что можно прокатиться (до 21:00);
  6. Киберфестиваль — здесь можно побывать в виртуальной реальности и поиграть в популярные игры (до 21:00).
Вкусная еда — залог хорошего настроения

Вкусная еда — залог хорошего настроения

С 11:00 можно побывать:

  1. Детская площадка — музыка, мастер-классы, опыты и эксперименты, аниматоры. Одним словом — счастье для мелких (до 17:00);
  2. Фестиваль «Верность» — для владельцев четвероногих проведут тренинги и мастер-классы. Тут можно забрать домой верного друга (до 17:00);
  3. «Игра на все времена» — любителям игр сюда. Можно будет и побегать, и залипнуть в настолку (до 18:00).

11:30

Music fest — здесь впервые за лето откроется музыкальная сцена (до 21:00).

С 12:00 начнут работать:

  1. Fashion fest — тут можно поглядеть на показы ярославских дизайнеров (до 18:00);
  2. Кулинарная сцена — разные известные ярославские персоны будут придумывать лучшее блюдо ко дню рождения города (до 18:00).

13:00

Праздничный флэшмоб в честь открытия Дня города на главной аллее.

13:40

«Забег с женой на шее» — это, если вы не поняли, настоящий вид спорта. Настоящее название — «Финский бег».

Ярославцы смогут поиграть в видеоигры и настолки&nbsp;

Ярославцы смогут поиграть в видеоигры и настолки 

14:15

СЮЖЕТ

День города Ярославля

Церемония открытия городского пикника «Пир на Волге».

14:30 — 15:30

Сап-карнавал в пойме Которосли. Зеваки смогут проголосовать за лучший костюм.

15:00

Фото-флешмоб «Семейная фотография города 1010» — всех гостей сфотографируют с высоты. Фотография будет гигапиксельной, а значит, каждый сможет рассмотреть себя на снимке в хорошем качестве.

17:00, 18:30, 20:00

Джаз-пароход — с 5-го причала речного вокзала можно отправиться на водную прогулку под звуки джаза.

18:30

Фестиваль уличного кино — здесь можно посмотреть марафон короткометражек. Все фильмы созданы авторами из России.

Напомним, мы уже писали подробную программу гуляний на День города, которые пройдут в Ярославле.

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День города 2020Пир на Волге
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