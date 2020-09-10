Всё в одном месте: изучаем площадки фестиваля еды «Пир на Волге» в Ярославле

Полная программа «Пира на Волге» в Ярославле
12 сентября в Ярославле будут праздновать День города. Основным событием праздника в этом году станет фестиваль «Пир на Волге». Концепция этого года — все летние фестивали, которые ярославцы пропустили из-за пандемии, пройдут в одном месте — на Стрелке.
Фестивали-участники пира:
- «Еда, готовься!» — фестиваль современной Ярославской кухни #Едувярославль;
- Маркет местных производителей «Знай наших!»;
- Детский фестиваль от «Детского радио»;
- Джаз-пароход в поддержку фестиваля «Джаз над Волгой»;
- Фестиваль киберигр;
- Спортивный фестиваль «Фитнес пикник»;
- Флешмоб «Семейная фотография города 1010»;
- Фестиваль уличных игр «Игра на все времена»;
- «CoverFest» — фестиваль кавербендов;
- Фестиваль уличного кино;
- Fashion фест;
- Фестиваль хорошего настроения «Лето в городе»;
- Благотворительный фестиваль «Верность» от проекта «Собака в семье».
Чтобы вы не запутались, когда и что начинается, мы составили полный обзор площадок «Пира на Волге».
С 10:00 открываются сразу несколько площадок:
- «Еда, готовься!» — тут вы сможете попробовать блюда от самых популярных ресторанов и кафе Ярославля (площадка работает до 21:00);
- «Знай наших!» — на этой площадке можно попробовать крафтовые ярославские продукты и купить вещи ручной работы (до 19:00);
- «Лето в городе» — здесь можно выпить и попробовать барбекю. Организаторы обещают живую музыку (до 21:00);
- «Самоварофест» — музей под открытым небом. Для деток и родителей организуют качели и мастер-классы (до 21:00);
- Стритарт от «Самоварофеста» — тут будут рады уличным художникам. Рядом установят скейтпарк, так что можно прокатиться (до 21:00);
- Киберфестиваль — здесь можно побывать в виртуальной реальности и поиграть в популярные игры (до 21:00).
С 11:00 можно побывать:
- Детская площадка — музыка, мастер-классы, опыты и эксперименты, аниматоры. Одним словом — счастье для мелких (до 17:00);
- Фестиваль «Верность» — для владельцев четвероногих проведут тренинги и мастер-классы. Тут можно забрать домой верного друга (до 17:00);
- «Игра на все времена» — любителям игр сюда. Можно будет и побегать, и залипнуть в настолку (до 18:00).
11:30
Music fest — здесь впервые за лето откроется музыкальная сцена (до 21:00).
С 12:00 начнут работать:
- Fashion fest — тут можно поглядеть на показы ярославских дизайнеров (до 18:00);
- Кулинарная сцена — разные известные ярославские персоны будут придумывать лучшее блюдо ко дню рождения города (до 18:00).
13:00
Праздничный флэшмоб в честь открытия Дня города на главной аллее.
13:40
«Забег с женой на шее» — это, если вы не поняли, настоящий вид спорта. Настоящее название — «Финский бег».
14:15
Церемония открытия городского пикника «Пир на Волге».
14:30 — 15:30
Сап-карнавал в пойме Которосли. Зеваки смогут проголосовать за лучший костюм.
15:00
Фото-флешмоб «Семейная фотография города 1010» — всех гостей сфотографируют с высоты. Фотография будет гигапиксельной, а значит, каждый сможет рассмотреть себя на снимке в хорошем качестве.
17:00, 18:30, 20:00
Джаз-пароход — с 5-го причала речного вокзала можно отправиться на водную прогулку под звуки джаза.
18:30
Фестиваль уличного кино — здесь можно посмотреть марафон короткометражек. Все фильмы созданы авторами из России.
Напомним, мы уже писали подробную программу гуляний на День города, которые пройдут в Ярославле.