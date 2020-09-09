9 сентября среда
СЕЙЧАС +15°С
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняЖителей взорвавшегося дома снова выселилили

Все новости

Все новости

В Ярославле женщине глыбой льда проломило спину. Дали срок ответственному за уборку крыши

Осудили бывшего сотрудника УФСИН

849
4Обсудить

Поделиться

Жизнь Марины Тетерюковой была сломана в тот день&nbsp;

Жизнь Марины Тетерюковой была сломана в тот день 

В Ярославле вынесли приговор экс-сотруднику управления федеральной службы исполнения наказаний Сергею Суслову. Именно его признали виновным в том, что 1 февраля 2019 года на 54-летнюю Марину Тетерюкову рухнули глыбы льда с крыши дома на улице Большая Октябрьская. Здание принадлежит УФСИН по Ярославской области, а значит, должно было обслуживаться, и снега со льдом на его крыше не должно было быть.

Марина Тетерюкова в то утро шла на работу в военное училище. Теперь женщина не встаёт: ледяные глыбы пробили ей грудную клетку. Родные всё это время бьются за справедливость: наказание виноватых, возмещение компенсации на лечение, которое всё ещё может помочь женщине встать с постели.

СЮЖЕТ

Глыбы льда падают на людей

Сегодня суд озвучил свой приговор.

— Суслов Сергей признан виновным в совершении преступления (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, — сообщили в Кировском районном суде Ярославля.

Свою вину заместитель начальника одного из управлений УФСИН Сергей Суслов не признавал, объясняя, что в его обязанности не входило заключать контракты на уборку и содержание здания.

По гражданскому иску, который подал сын пострадавшей, в пользу женщины суд взыскал с главного управления по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний компенсацию морального вреда — 2 миллиона рублей, а также возмещение материального ущерба и судебных расходов — 656,360 тысячи рублей. Только благодаря апелляции и отстаиванию прав матери в суде удалось добиться этой суммы. Ранее женщине присудили всего 250 тысяч рублей компенсации.

— А мама лежит, так и не чувствует ничего ниже груди, — рассказывал 76.RU сын пострадавшей Денис Тетерюков. — Мама сидит только в кровати, и то — под углом максимум 60 градусов.

Диагнозы пострадавшей ужасны. Сейчас семья нуждается в помощи, чтобы женщина могла пройти реабилитацию и научиться управлять своим телом заново. Откликнуться на просьбу о помощи можно в группе во «ВКонтакте».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

глыба льдатяжкий вред здоровьюсуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!