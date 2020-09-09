В Ярославле женщине глыбой льда проломило спину. Дали срок ответственному за уборку крыши

Сегодня суд озвучил свой приговор.

— Суслов Сергей признан виновным в совершении преступления (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, — сообщили в Кировском районном суде Ярославля.

Свою вину заместитель начальника одного из управлений УФСИН Сергей Суслов не признавал, объясняя, что в его обязанности не входило заключать контракты на уборку и содержание здания.

По гражданскому иску, который подал сын пострадавшей, в пользу женщины суд взыскал с главного управления по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний компенсацию морального вреда — 2 миллиона рублей, а также возмещение материального ущерба и судебных расходов — 656,360 тысячи рублей. Только благодаря апелляции и отстаиванию прав матери в суде удалось добиться этой суммы. Ранее женщине присудили всего 250 тысяч рублей компенсации.

— А мама лежит, так и не чувствует ничего ниже груди, — рассказывал 76.RU сын пострадавшей Денис Тетерюков. — Мама сидит только в кровати, и то — под углом максимум 60 градусов.