Снятие ковид-ограничений и очередь у больницы: что произошло в Ярославской области за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Для тех, кто всё пропустил, публикуем короткий дайджест — самые главные новости за сутки в Ярославской области:
- в Ярославской области объявили о третьем этапе снятия коронавирусных ограничений: что разрешили;
- Росстат выдал данные по смертности от COVID в Ярославской области. Они больше, чем цифры оперштаба;
- а за сутки от ковида скончались четыре человека;
- детям теперь приходится как-то странно выходить из школы — пролезать через забор. Разбираемся, почему так;
- у одной из ярославских больниц выстроилась гигантская очередь. Выяснили причину;
- жуткая, но удивительная история — молодой мужчина выжил, попав под мчащийся грузовой поезд;
- на Октябрьском мосту расходятся швы. Что с этим будут делать;
- опубликован календарь выходных и праздничных дней в следующем году. Ух, отдохнём!