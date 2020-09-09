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Тема дняКовид-ограничения: что ещё разрешили

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Снятие ковид-ограничений и очередь у больницы: что произошло в Ярославской области за сутки. Коротко

Главные новости, актуальные к утру 9 сентября

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Ситуация с COVID остается напряжённой

Ситуация с COVID остается напряжённой

Доброе утро, друзья! Для тех, кто всё пропустил, публикуем короткий дайджест — самые главные новости за сутки в Ярославской области:

  • в Ярославской области объявили о третьем этапе снятия коронавирусных ограничений: что разрешили;

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