В Ярославской области объявили о третьем этапе снятия коронавирусных ограничений: что разрешили

В Ярославской области объявили о третьем этапе снятия ковид-ограничений
В Ярославской области объявили о переходе на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Власти утвердили новые послабления для работы организаций и предпринимателей:
- фитнес-центрам и центрам спортивной подготовки разрешили увеличить загрузку залов с 50 до 75% от пропускной способности, а количество человек на групповых занятиях — с 20 до 50 человек;
- библиотеки теперь смогут открыть читальные залы. Но очное присутствие возможно только по предварительной записи и при обязательном обеспечении социального дистанцирования — не менее 1,5 метра — и дезинфекции компьютеров после каждого посетителя. При этом по-прежнему будет актуален карантин книг, возвращенных пользователями;
- загрузку аттракционов разрешено увеличить с 25 до 50%. При этом в силе остается бесконтактная продажа билетов и самостоятельный проход граждан через автоматические валидаторы, без контакта с операторами аттракциона;
- в области смогут открыться все бани, а не только в определенных районах. Правда, у бани должен быть отдельный вход и площадь не более 400 квадратных метров. Залы должны быть загружены не больше, чем на 50% от пропускной способности, на одного человека должно приходиться 4 квадратных метра площади;
- в зоопарке разрешили заполнять залы не на 25%, а уже на 50%. При этом посетители смогут пользоваться аудиогидами, которые были запрещены;
- в кружках и секциях снято ограничение на количество воспитанников в группе при условии соблюдения социальной дистанции — максимум один человек на 4 квадратных метра.
— Соответствующее разрешение мы получили от Роспотребнадзора, — пояснил губернатор Дмитрий Миронов. — Это не означает полной победы над вирусом, но позволяет постепенно возвращаться к привычному образу жизни. Сейчас важно не расслабляться, продолжать внимательно относиться к своему здоровью и к безопасности окружающих.