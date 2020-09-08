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В Ярославской области объявили о третьем этапе снятия коронавирусных ограничений: что разрешили

Послабления коснулись кружков, фитнес-центров, бань и библиотек

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Дети смогут более свободно ходить на кружки&nbsp;

Дети смогут более свободно ходить на кружки 

В Ярославской области объявили о третьем этапе снятия ковид-ограничений

В Ярославской области объявили о переходе на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Власти утвердили новые послабления для работы организаций и предпринимателей:

  • фитнес-центрам и центрам спортивной подготовки разрешили увеличить загрузку залов с 50 до 75% от пропускной способности, а количество человек на групповых занятиях — с 20 до 50 человек;
  • библиотеки теперь смогут открыть читальные залы. Но очное присутствие возможно только по предварительной записи и при обязательном обеспечении социального дистанцирования — не менее 1,5 метра — и дезинфекции компьютеров после каждого посетителя. При этом по-прежнему будет актуален карантин книг, возвращенных пользователями;
  • загрузку аттракционов разрешено увеличить с 25 до 50%. При этом в силе остается бесконтактная продажа билетов и самостоятельный проход граждан через автоматические валидаторы, без контакта с операторами аттракциона;
  • в области смогут открыться все бани, а не только в определенных районах. Правда, у бани должен быть отдельный вход и площадь не более 400 квадратных метров. Залы должны быть загружены не больше, чем на 50% от пропускной способности, на одного человека должно приходиться 4 квадратных метра площади;
  • в зоопарке разрешили заполнять залы не на 25%, а уже на 50%. При этом посетители смогут пользоваться аудиогидами, которые были запрещены;
  • в кружках и секциях снято ограничение на количество воспитанников в группе при условии соблюдения социальной дистанции — максимум один человек на 4 квадратных метра.

СЮЖЕТ

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— Соответствующее разрешение мы получили от Роспотребнадзора, — пояснил губернатор Дмитрий Миронов. — Это не означает полной победы над вирусом, но позволяет постепенно возвращаться к привычному образу жизни. Сейчас важно не расслабляться, продолжать внимательно относиться к своему здоровью и к безопасности окружающих.

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