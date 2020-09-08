В Ярославской области объявили о третьем этапе снятия коронавирусных ограничений: что разрешили

— Соответствующее разрешение мы получили от Роспотребнадзора, — пояснил губернатор Дмитрий Миронов. — Это не означает полной победы над вирусом, но позволяет постепенно возвращаться к привычному образу жизни. Сейчас важно не расслабляться, продолжать внимательно относиться к своему здоровью и к безопасности окружающих.

