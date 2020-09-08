Полумёртвый дом на набережной стал проблемой для владельцев будущего бутик-отеля

Собственником объекта является фирма «ИНТЕР-отель», которая собирается построить роскошный бутик-отель на Волжской набережной в доме № 1. Судя по предварительному проекту, дом № 3 в комплекс не войдет.



В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области порталу 76.RU рассказали, что еще в 2019 году собственнику здания было предписано принять меры, чтобы сохранить исторический объект. Крайним сроком для этого было определено 1 сентября 2020 года. Однако необходимые работы так и не были выполнены.



— По результатам административного расследования будут приняты соответствующие процессуальные решения, — добавили в департаменте.



Какие именно решения могут быть приняты, чиновники не уточнили, попросив дождаться окончания проверки. Редакция направила вопрос директору «ИНТЕР-отель» о планах на этот особняк, ответ обязательно опубликуем.

