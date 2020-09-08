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Полумёртвый дом на набережной стал проблемой для владельцев будущего бутик-отеля

В отношении собственников будущей роскошной гостиницы в Ярославле начали расследование

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Исторический дом в центре Ярославля превращается в развалины

Исторический дом в центре Ярославля превращается в развалины

Из-за старого дома на хозяев бутик-отеля завели административное дело

Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области начал административное расследование в отношении собственника дома в центре Ярославля, который буквально запустил здание. Речь идет о доме № 3 по Волжской набережной — «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской» 1902–1903 годов постройки, который признан памятником архитектуры местного значения. В 2014 году в этом здании произошел сильный пожар. С тех пор оно стоит полуразрушенным.

— Здание объекта культурного наследия в течение семи лет после пожара стоит без крыши, с выбитыми стеклами, частично отсутствуют оконные и дверные заполнения, внутри здания и в верхней части стен растут деревья и кусты, кладка стен промокает, штукатурка в верхней части, в районе межэтажного пояса и нижней части окон первого этажа утрачена, кирпичная кладка стен частично деструктирована. В случае непринятия мер по консервации и противоаварийных мер памятнику грозит полное разрушение, — констатировала архитектор и градозащитница Ольга Мазанова.

Собственником объекта является фирма «ИНТЕР-отель», которая собирается построить роскошный бутик-отель на Волжской набережной в доме № 1. Судя по предварительному проекту, дом № 3 в комплекс не войдет.

В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области порталу 76.RU рассказали, что еще в 2019 году собственнику здания было предписано принять меры, чтобы сохранить исторический объект. Крайним сроком для этого было определено 1 сентября 2020 года. Однако необходимые работы так и не были выполнены.

— По результатам административного расследования будут приняты соответствующие процессуальные решения, — добавили в департаменте.

Какие именно решения могут быть приняты, чиновники не уточнили, попросив дождаться окончания проверки. Редакция направила вопрос директору «ИНТЕР-отель» о планах на этот особняк, ответ обязательно опубликуем.

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памятник архитектуры
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