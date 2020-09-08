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Ресторан «Ярбург» — всё: что построят на его месте

Смотрим проект, который займёт площадку одного из старейших ресторанов Ярославля

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Здание ресторана полностью снесли

Здание ресторана полностью снесли

Что построят на месте ресторана Ярбург в Ярославле

Некогда один из самых респектабельных ресторанов Ярославля сегодня сровняли с землёй. На улице Чкалова окончательно снесли здание бывшего ресторана «Ярбург». Заведение с более чем десятилетней историей закрыли в 2018 году.

В марте этого года здание ещё стояло, но уже начали зачищать территорию

В марте этого года здание ещё стояло, но уже начали зачищать территорию

Теперь земля на улице Чкалова, 1Б имеет назначение под проведение научных исследований. Уже согласован проект нового строительства здесь.

— На территории ресторана планируется размещение здания научно-исследовательских организаций без производственной базы, проектных, конструкторских организаций, творческих мастерских, — рассказали детали в пресс-службе мэрии Ярославля. — Архитектурно-градостроительный облик объекта согласован на заседании рабочей группы координационного совета Ярославской области по вопросам градостроительства.

По сути, это будет офисный центр&nbsp;

По сути, это будет офисный центр 

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