Ресторан «Ярбург» — всё: что построят на его месте

Что построят на месте ресторана Ярбург в Ярославле
Некогда один из самых респектабельных ресторанов Ярославля сегодня сровняли с землёй. На улице Чкалова окончательно снесли здание бывшего ресторана «Ярбург». Заведение с более чем десятилетней историей закрыли в 2018 году.
Теперь земля на улице Чкалова, 1Б имеет назначение под проведение научных исследований. Уже согласован проект нового строительства здесь.
— На территории ресторана планируется размещение здания научно-исследовательских организаций без производственной базы, проектных, конструкторских организаций, творческих мастерских, — рассказали детали в пресс-службе мэрии Ярославля. — Архитектурно-градостроительный облик объекта согласован на заседании рабочей группы координационного совета Ярославской области по вопросам градостроительства.