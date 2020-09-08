История выжившего в катастрофе с «Локомотивом» и дистант в школах: о главном в Ярославле за сутки

Друзья, доброе утро! Для тех, кто не следил за новостями, коротко рассказываем о главных событиях минувших суток в Ярославле и области:
- 7 сентября в Ярославской области прошло под знаком памяти о «Локомотиве». Девять лет назад при взлете из аэропорта в Туношне упал и разбился самолет с хоккеистами на борту. Мы вспомнили эти трагические события с их участником Александром Трудоношиным. Он одним из первых оказался на месте ЧП и помог спастись единственному выжившему в авиакатастрофе — бортмеханику Александру Сизову. Также мы собрали всё, что известно к этому времени о самом Сизове — он в какой-то степени загадочная личность, после происшествия практически не общался со СМИ о трагедии. Также поговорили с отцом погибшего хоккеиста Ивана Ткаченко о вандалах, которые орудуют на могиле сына;
- в Ярославской области продолжает распространяться коронавирус. За сутки количество заболевших увеличилось на 39 человек. При этом стало известно, что из-за заболевших COVID-19 в Ярославле два класса в одной школе закрыли на карантин;
- в понедельник появились подробности трех крупных ДТП. Одно произошло на юго-западной окружной дороге Ярославля — здесь при столкновении пяти машин пострадали пять человек. Вторая авария с участием четырех автомобилей случилась в Заволжском районе Ярославля, пострадала женщина. Еще одно ДТП, в котором столкнулись четыре машины, зафиксировали в Рыбинске (есть видео);
- судебные приставы в Ярославле за долги арестовали пассажирский теплоход. Теперь корабль хотят выставить на торги по цене иномарки;
- в центре Ярославля в яму провалился мусоровоз. Яма в этом месте появляется уже не в первый раз;
- сердобольные ярославцы ищут новую семью для пса, который остался один на пепелище сгоревшего дома: подробности трагической истории.