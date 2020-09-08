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История выжившего в катастрофе с «Локомотивом» и дистант в школах: о главном в Ярославле за сутки

Рассказываем коротко, что произошло к утру 8 сентября

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7 сентября вспоминали погибший «Локомотив» и говорили о дистанте в школах

7 сентября вспоминали погибший «Локомотив» и говорили о дистанте в школах

Друзья, доброе утро! Для тех, кто не следил за новостями, коротко рассказываем о главных событиях минувших суток в Ярославле и области:

  • в Ярославской области продолжает распространяться коронавирус. За сутки количество заболевших увеличилось на 39 человек. При этом стало известно, что из-за заболевших COVID-19 в Ярославле два класса в одной школе закрыли на карантин;
  • судебные приставы в Ярославле за долги арестовали пассажирский теплоход. Теперь корабль хотят выставить на торги по цене иномарки;

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коронавирусЛокомотив Ярославль
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