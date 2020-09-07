Девять лет без «Локомотива»: как Ярославль вспоминал ушедших на взлёте
Сегодня с самого утра на Леонтьевском кладбище начали собираться люди. Трудный день для Ярославля — 7 сентября 2011 года при взлёте с аэродрома погибла вся хоккейная команда «Локомотив». Как город вспоминал ребят — в нашем фоторепортаже.
Уже к 9 утра на могилах ребят было полным-полно цветов. И люди всё приходили, и приходили.
Кто-то приходил с гвоздикой, кто-то с розами, некоторые опускали на могилу флоксы, ромашки и лилии. Некоторые люди обходили плиты памятников и останавливались у любимых игроков, другие опускали цветы к мемориалу и вставали поодаль. Чтобы тихонько поплакать в стороне.
Видео: Елена Вахрушева
Весь день ярославцы несли цветы и игрушки к Арене-2000. Позднее, ближе к вечеру, болельщики и родственники погибших игроков переместились в Туношну. В 15:55 там начался молебен.
В минуту, когда 9 лет назад рухнул самолёт, над рекой Туношенкой раздался звон колоколов. После минуты тишины одним за другим к мемориалу начали подходить люди. Многие из них не могли сдержать слёз.
Тем, кто не смог приехать, друзья просто давали послушать, что происходит на месте, по телефону.
— Все мама, спасибо. Снимать не надо, вдруг подумают чего плохое. Спасибо, — раздалось из мобильного телефона пенсионерки. На протяжении всего молебна женщина держала сотовый на вытянутой руке. Видимо, чтобы сыну было лучше слышно.
После возложения цветов к мемориалу многие люди переместились к воде — запустить в воду венок.
Напомним, в 2011 году в авиакатастрофе погибли 44 человека — 36 пассажиров и 8 членов экипажа Як-42. Выжил лишь один человек — бортинженер Александр Сизов. По официальной версии следствия, самолёт разбился из-за ошибки экипажа. Согласно этой версии, самолет начал разгон не с начала взлетной полосы. Не успев набрать нужную скорость, резко взял вверх и, не потянув такого угла подъема, накренился и рухнул на землю. Единственным виновным в случившемся суд признал бывшего замдиректора по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадима Тимофеева, который отвечал за подготовку и обучение экипажей в компании. Тогда суд установил, что эта работа велась с нарушениями. В 2015 году Тимофеева приговорили к пяти годам заключения, но по амнистии выпустили прямо из зала суда (вся история судебного процесса). Стоит отметить, что в виновность Тимофеева родители погибших не верили.