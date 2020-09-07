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Девять лет без «Локомотива»: как Ярославль вспоминал ушедших на взлёте

Фоторепортаж с кладбища и места крушения самолёта

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Сегодня многие были в фанатских майках

Сегодня многие были в фанатских майках

Девять лет без «Локомотива»: как Ярославль вспоминал ушедших на взлёте

Сегодня с самого утра на Леонтьевском кладбище начали собираться люди. Трудный день для Ярославля — 7 сентября 2011 года при взлёте с аэродрома погибла вся хоккейная команда «Локомотив». Как город вспоминал ребят — в нашем фоторепортаже.

К каждой могиле несли и несли цветы

К каждой могиле несли и несли цветы

Уже к 9 утра на могилах ребят было полным-полно цветов. И люди всё приходили, и приходили.

На кладбище приходили родители погибших ребят

На кладбище приходили родители погибших ребят

Кто-то приходил с гвоздикой, кто-то с розами, некоторые опускали на могилу флоксы, ромашки и лилии. Некоторые люди обходили плиты памятников и останавливались у любимых игроков, другие опускали цветы к мемориалу и вставали поодаль. Чтобы тихонько поплакать в стороне.

Трагедия для целого города

Трагедия для целого города

Сегодня усыпана цветами стена памяти

Сегодня усыпана цветами стена памяти

Видео: Елена Вахрушева

Весь день ярославцы несли цветы и игрушки к Арене-2000. Позднее, ближе к вечеру, болельщики и родственники погибших игроков переместились в Туношну. В 15:55 там начался молебен.

Пришли и официальные лица

Пришли и официальные лица

Каждый год в этот день на месте крушения служат молебен

Каждый год в этот день на месте крушения служат молебен

В минуту, когда 9 лет назад рухнул самолёт, над рекой Туношенкой раздался звон колоколов. После минуты тишины одним за другим к мемориалу начали подходить люди. Многие из них не могли сдержать слёз.

В Туношну приехали и родные, и болельщики

В Туношну приехали и родные, и болельщики

Этот день окрашен чёрным в истории Яроославля

Этот день окрашен чёрным в истории Яроославля

Тем, кто не смог приехать, друзья просто давали послушать, что происходит на месте, по телефону.

Команда, которую любили...

Команда, которую любили...

— Все мама, спасибо. Снимать не надо, вдруг подумают чего плохое. Спасибо, — раздалось из мобильного телефона пенсионерки. На протяжении всего молебна женщина держала сотовый на вытянутой руке. Видимо, чтобы сыну было лучше слышно.

На месте гибели ребят

На месте гибели ребят

После возложения цветов к мемориалу многие люди переместились к воде — запустить в воду венок.

Траурный венок запускают каждый год

Траурный венок запускают каждый год

СЮЖЕТ

Трагедия «Локомотива»

Напомним, в 2011 году в авиакатастрофе погибли 44 человека — 36 пассажиров и 8 членов экипажа Як-42. Выжил лишь один человек — бортинженер Александр Сизов. По официальной версии следствия, самолёт разбился из-за ошибки экипажа. Согласно этой версии, самолет начал разгон не с начала взлетной полосы. Не успев набрать нужную скорость, резко взял вверх и, не потянув такого угла подъема, накренился и рухнул на землю. Единственным виновным в случившемся суд признал бывшего замдиректора по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадима Тимофеева, который отвечал за подготовку и обучение экипажей в компании. Тогда суд установил, что эта работа велась с нарушениями. В 2015 году Тимофеева приговорили к пяти годам заключения, но по амнистии выпустили прямо из зала суда (вся история судебного процесса). Стоит отметить, что в виновность Тимофеева родители погибших не верили.

Наша команда. Навсегда

Наша команда. Навсегда

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«Локомотив»авиакатастрофа
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