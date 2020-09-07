Девять лет без «Локомотива»: как Ярославль вспоминал ушедших на взлёте

Напомним, в 2011 году в авиакатастрофе погибли 44 человека — 36 пассажиров и 8 членов экипажа Як-42. Выжил лишь один человек — бортинженер Александр Сизов. По официальной версии следствия, самолёт разбился из-за ошибки экипажа. Согласно этой версии, самолет начал разгон не с начала взлетной полосы. Не успев набрать нужную скорость, резко взял вверх и, не потянув такого угла подъема, накренился и рухнул на землю. Единственным виновным в случившемся суд признал бывшего замдиректора по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадима Тимофеева, который отвечал за подготовку и обучение экипажей в компании. Тогда суд установил, что эта работа велась с нарушениями. В 2015 году Тимофеева приговорили к пяти годам заключения, но по амнистии выпустили прямо из зала суда (вся история судебного процесса). Стоит отметить, что в виновность Тимофеева родители погибших не верили.

