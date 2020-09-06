Перекрытый центр и обсмеянные Ургантом дороги: главные новости Ярославля на утро 6 сентября

Доброе утро, друзья! Если вы пропустили интересные и важные новости субботы, то мы собрали их тут:

Сегодня в Ярославле перекрыт весь центр города из-за большого забега "Золотое кольцо". А завтра в городе пройдут памятные события - 7 сентября исполнится девять лет со дня трагедии, как разбился самолёт со всей хоккейной командой "Локомотив". Мы перечислили все ограничения движения, которые действуют 6 и 7 сентября.

Телеведущий Иван Ургант на федеральном канале рассказывал, как отдыхал летом в России, высмеяв дороги в Ярославской области.

В доме по улице Батова, где произошел взрыв газа, пройдут новые проверки. Причём в том подъезде, куда уже заселили обратно жильцов.