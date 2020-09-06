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Тема дняИван Ургант высмеял ярославские дороги

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Перекрытый центр и обсмеянные Ургантом дороги: главные новости Ярославля на утро 6 сентября

Что случилось за минувшие сутки

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В Ярославе все выходные перекрыт центр города

В Ярославе все выходные перекрыт центр города

Доброе утро, друзья! Если вы пропустили интересные и важные новости субботы, то мы собрали их тут:

  • Сегодня в Ярославле перекрыт весь центр города из-за большого забега "Золотое кольцо". А завтра в городе пройдут памятные события - 7 сентября исполнится девять лет со дня трагедии, как разбился самолёт со всей хоккейной командой "Локомотив". Мы перечислили все ограничения движения, которые действуют 6 и 7 сентября.
  • В доме по улице Батова, где произошел взрыв газа, пройдут новые проверки. Причём в том подъезде, куда уже заселили обратно жильцов.

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Ярославльновости
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