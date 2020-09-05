Продолжаем заражаться: как увеличилось число больных коронавирусом в Ярославской области за сутки

В Ярославской области продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки положительные тест на COVID-19 подтвердились ещё у 38 человек. С больничных выписали 79 переболевших.

— С начала пандемии в Ярославской области выявлено 7423 положительных теста, всего выздоровевших — 6894, 38 человек умерли, — приводит общие цифры федеральный оперативный штаб.

Несмотря на то, что темп прироста заболевших не снижается, за последнюю неделю в регионе было много выздоровевших, благодаря чему число людей на больничных значительно сократилось.