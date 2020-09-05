Продолжаем заражаться: как увеличилось число больных коронавирусом в Ярославской области за сутки

В Ярославской области продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки положительные тест на COVID-19 подтвердились ещё у 38 человек. С больничных выписали 79 переболевших.
— С начала пандемии в Ярославской области выявлено 7423 положительных теста, всего выздоровевших — 6894, 38 человек умерли, — приводит общие цифры федеральный оперативный штаб.
Несмотря на то, что темп прироста заболевших не снижается, за последнюю неделю в регионе было много выздоровевших, благодаря чему число людей на больничных значительно сократилось.
Распространение инфекции по региону в цифрах:
- Ярославль — 3651 (+19 заболевших за сутки);
- Рыбинск — 1066 (+6 заболевших);
- Ростовский МР — 384;
- Тутаевский МР — 371;
- Ярославский МР — 338;
- Переславский городской округ — 332 (+6 заболевших);
- Гаврилов-Ямский МР — 254;
- Рыбинский МР — 202;
- Борисоглебский МР — 158;
- Некрасовский МР — 146;
- Угличский МР — 139;
- Пошехонский МР — 103 (+7 случаев);
- Большесельский МР — 89;
- Даниловский МР — 61;
- Некоузский МР — 58;
- Мышкинский МР — 31;
- Первомайский МР — 18;
- Брейтовский МР — 14;
- Любимский МР — 8.
Накануне стало известно о массовом заражении артистов в Ярославле. После концерта хоровой капеллы, когда выступали на одной сцене около 60 человек, COVID-19 заразились девять артистов, двое из них в тяжёлом состоянии попали в госпиталь.