5 сентября суббота
СЕЙЧАС +21°С
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняИван Ургант высказался о ярославских дорогах

Все новости

Все новости

Продолжаем заражаться: как увеличилось число больных коронавирусом в Ярославской области за сутки

Актуальные данные на 5 сентября 2020

972
1Обсудить

Поделиться

Коронавирусная инфекция не сбавляет обороты&nbsp;

Коронавирусная инфекция не сбавляет обороты 

В Ярославской области продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки положительные тест на COVID-19 подтвердились ещё у 38 человек. С больничных выписали 79 переболевших.

— С начала пандемии в Ярославской области выявлено 7423 положительных теста, всего выздоровевших — 6894, 38 человек умерли, — приводит общие цифры федеральный оперативный штаб.

Несмотря на то, что темп прироста заболевших не снижается, за последнюю неделю в регионе было много выздоровевших, благодаря чему число людей на больничных значительно сократилось.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Распространение инфекции по региону в цифрах:

  • Ярославль — 3651 (+19 заболевших за сутки);
  • Рыбинск — 1066 (+6 заболевших);
  • Ростовский МР — 384;
  • Тутаевский МР — 371;
  • Ярославский МР — 338;
  • Переславский городской округ — 332 (+6 заболевших);
  • Гаврилов-Ямский МР — 254;
  • Рыбинский МР — 202;
  • Борисоглебский МР — 158;
  • Некрасовский МР — 146;
  • Угличский МР — 139;
  • Пошехонский МР — 103 (+7 случаев);
  • Большесельский МР — 89;
  • Даниловский МР — 61;
  • Некоузский МР — 58;
  • Мышкинский МР — 31;
  • Первомайский МР — 18;
  • Брейтовский МР — 14;
  • Любимский МР — 8.

Накануне стало известно о массовом заражении артистов в Ярославле. После концерта хоровой капеллы, когда выступали на одной сцене около 60 человек, COVID-19 заразились девять артистов, двое из них в тяжёлом состоянии попали в госпиталь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!