«Халявы захотелось?»: реакция соцсетей на отказ жильцов взорвавшегося дома возвращаться в квартиры

Ярославцы высказались на решение властей о заселении в разрушенный дом
После скандала с заселением жильцов во взорвавшийся дом читатели нашего портала поделились своим мнением. Часть людей уверены, заселять людей в третий подъезд разрушенного дома — безумие. Другие же говорят о том, что стоит доверять специалистам, которые дом осмотрели, — на основании выводов экспертов власти и решили пустить жильцов обратно в их квартиры.
Публикуем самые яркие мнения.
Elena Kostygina:
— Я ещё думала, что власти выделят средства на покупку нового жилья. А оказалось, нет. Заселяют обратно. Наличие трещин вообще никого не волнует, да?
Гость:
— Тут заключение специалиста, думаете, дом спасет? Трезво считаю, дом не годен для проживания и опасен.
Гость:
— На проспекте Ленина закрыли детскую больницу — там в трещинах здание, типа может обрушиться на людей. А тут взрыв произошел и трещины кругом, и провалы. При этом говорят, что жить можно. Вы серьезно? Где логика, господа?
Александр Красиков:
— Называется — помогли чем можем.
Alena Golysheva:
— Ничего, немного шпаклевки, все замажут и скажут: все нормально, можно жить. А ситуация страшная, конечно.
Гость:
— Дом панельный. Панели скреплены между собой сваркой (в закладных металлических элементах), а стыки панелей заштукатуриваются. Штукатурка и посыпалась. Трещины только в углах. Штукатурка не держит панели, поэтому и вывод сделан — не развалится.
Гость:
— По трещине, которая на фасаде, видно, что она уже лет как 10 существует.
Гость:
— У нас как всегда в России, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Картина ужасная, и это не война, а мирное время. Эксперты отделались одной бумажкой по визуальному осмотру, а где бумага от МЧС?
Гость:
— Всем квартирки новые и халявы захотелось.
Гость:
— Если подъезд неаварийный, то почему не въезжаете? Боитесь? Это к психотерапевту.
Гость:
— Ой, все такие добрые и заступающиеся, а давайте спросим жильцов аварийных домов, которые в итоге не получат новые квартиры, согласны они остаться на неопределенный срок в своем разваливающемся жилье, часто без удобств, чтобы граждан с Батова не вселяли в оставшиеся подъезды?
Гость:
— Хорошо устроились однако. Мэрия пусть аварийное жилье расселяет и дороги делает, а не этим халявщикам квартиры новые покупает. Как же у нас любят воспользоваться ситуацией и власть поругать, даже где не надо. А когда газовики оборудование проверяют и просят плиту заменить, моя хата с краю. Много таких знакомых у меня, поэтому живу в доме без газа.
Напомним, что трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда, предположительно, взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей, под завалами обнаружили тела троих человек. Одним из погибших оказался мальчик 8 лет. Позже губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что дом частично признан аварийным. Второй подъезд власти собираются восстанавливать. В третий подъезд разрешили вернуться жителям. А вот статус первого подъезда окончательно еще не решён, сейчас он считается ограниченно работоспособным.