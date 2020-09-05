«Халявы захотелось?»: реакция соцсетей на отказ жильцов взорвавшегося дома возвращаться в квартиры

Гость:

— Тут заключение специалиста, думаете, дом спасет? Трезво считаю, дом не годен для проживания и опасен.

Гость:



— На проспекте Ленина закрыли детскую больницу — там в трещинах здание, типа может обрушиться на людей. А тут взрыв произошел и трещины кругом, и провалы. При этом говорят, что жить можно. Вы серьезно? Где логика, господа?



Александр Красиков:



— Называется — помогли чем можем.



Alena Golysheva:

— Ничего, немного шпаклевки, все замажут и скажут: все нормально, можно жить. А ситуация страшная, конечно.



Гость:



— Дом панельный. Панели скреплены между собой сваркой (в закладных металлических элементах), а стыки панелей заштукатуриваются. Штукатурка и посыпалась. Трещины только в углах. Штукатурка не держит панели, поэтому и вывод сделан — не развалится.



Гость:



— По трещине, которая на фасаде, видно, что она уже лет как 10 существует.



Гость:



— У нас как всегда в России, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Картина ужасная, и это не война, а мирное время. Эксперты отделались одной бумажкой по визуальному осмотру, а где бумага от МЧС?

