В Ярославле почтальон заставила клиентку купить новую ручку, чтобы не протирать общую

При этом женщина добавила, что сама сотрудница была в маске, но без перчаток. Купленную ручку она подала без упаковки — прямо руками. Ирина подчеркнула, что дело не в 11 рублях, которые ей пришлось дополнительно заплатить.



— Спрашивается, где логика? Кто издает такие распоряжения? Так придется скоро в магазин со своей тележкой ходить или обрабатывать хлоркой за собой все то, к чему прикоснулся? — возмутилась Ирина Чистякова.



Мы обратились за комментарием по ситуации в ярославское областное отделение «Почты России». Там признали, что сотрудница отделения была не права.



— По данному факту проведена проверка. Поведение сотрудника является некорректным, с ним будет проведена профилактическая беседа. С работниками всех отделений почтовой связи будет проведен дополнительный инструктаж о соблюдении стандартов качества клиентского сервиса. Приносим извинения за доставленные неудобства, — ответили в УФПС Ярославской области.



Все, у кого есть претензии к работе отделений связи, могут пожаловаться на единую горячую линию ведомства по телефону: 8 800 200–58–88.

