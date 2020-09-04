В Ярославле почтальон заставила клиентку купить новую ручку, чтобы не протирать общую

В Ярославле почтальон заставила клиентку купить ручку
Сейчас в соцсетях шутят, что работница почтового отделения в доме № 1 по улице Труфанова в Ярославле могла бы с легкостью пройти популярный у менеджеров тест «Продай мне ручку». Но жительнице города Ирине Чистяковой было вовсе не смешно, когда она на днях пришла за своей посылкой и столкнулась с таким умением почтальона.
— Пошла получить посылку в 52-е почтовое отделение. Посылка пришла наложенным платежом, поэтому было необходимо заполнить квитанцию. Мне дали бланк, затем оператор спросила, есть ли у меня ручка. Ручки не было, тогда она заставила меня купить у них ручку за 11 рублей, ссылаясь на мифический приказ руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Приказ мне сотрудница не показала, а только устно зачитала: «Расписываться своей ручкой или обрабатывать ручку санитайзером». Я не поняла, кто должен это делать: почта или у меня он должен быть с собой. В случае если я не куплю ручку, отдавать посылку мне бы не стали, — пожаловалась клиентка «Почты России».
При этом женщина добавила, что сама сотрудница была в маске, но без перчаток. Купленную ручку она подала без упаковки — прямо руками. Ирина подчеркнула, что дело не в 11 рублях, которые ей пришлось дополнительно заплатить.
— Спрашивается, где логика? Кто издает такие распоряжения? Так придется скоро в магазин со своей тележкой ходить или обрабатывать хлоркой за собой все то, к чему прикоснулся? — возмутилась Ирина Чистякова.
Мы обратились за комментарием по ситуации в ярославское областное отделение «Почты России». Там признали, что сотрудница отделения была не права.
— По данному факту проведена проверка. Поведение сотрудника является некорректным, с ним будет проведена профилактическая беседа. С работниками всех отделений почтовой связи будет проведен дополнительный инструктаж о соблюдении стандартов качества клиентского сервиса. Приносим извинения за доставленные неудобства, — ответили в УФПС Ярославской области.
Все, у кого есть претензии к работе отделений связи, могут пожаловаться на единую горячую линию ведомства по телефону: 8 800 200–58–88.