Из-за Дня города в Ярославле перекроют центр: смотрим на карте, где будет не проехать

Напомним, накануне мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, как пройдёт День города. В этом году праздник решили провести в новом формате — без основной сцены (программа праздника).



Город уже вовсю украшают к празднику, недавно на площади Богоявления установили праздничную конструкцию. Ранее мы писали, что вывеска обошлась мэрии Ярославля в 199 тысяч рублей. Некоторым ярославцам украшение не очень понравилось. Точнее, возмутила его стоимость. Жители города начали обсуждать вывеску в соцсетях.