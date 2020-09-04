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Из-за Дня города в Ярославле перекроют центр: смотрим на карте, где будет не проехать

Празднование состоится 12 сентября

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Праздник запланирован на 12 сентября&nbsp;

Праздник запланирован на 12 сентября 

В центре Ярославля на День города ограничат движение транспорта

В Ярославле 12 сентября будут праздновать День города. Из-за гуляний перекроют почти все центральные улицы: на них запретят проезд, а также парковку.

Центр Ярославля перекроют по так называемому большому кругу&nbsp;

Центр Ярославля перекроют по так называемому большому кругу 

— С 06:00 до 23:00 вводится временное ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств на улицах:

  • Которосльная и Волжская набережная;
  • Первомайская;
  • Нахимсона;
  • Андропова;
  • Кирова;
  • Максимова;
  • Революционная;
  • Почтовая;
  • площадь Челюскинцев;
  • Первомайский переулок;
  • Депутатская;
  • Трефолева;
  • Советская;
  • Советская площадь;
  • Красный съезд;
  • Кедрова;
  • Волкова;
  • Народный переулок;
  • Советский переулок;
  • Волжский спуск.

— Кроме того, с 16:00 до 23:00 на период проведения фейерверка в акватории Волги, на участке Тверицкой набережной и съездах с Октябрьского моста вводится временное ограничение движения, стоянки и парковки транспортных средств, — уточнили в мэрии Ярославля.

В День города также перекроют Тверицкую набережную

В День города также перекроют Тверицкую набережную

Напомним, накануне мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, как пройдёт День города. В этом году праздник решили провести в новом формате — без основной сцены (программа праздника).

Город уже вовсю украшают к празднику, недавно на площади Богоявления установили праздничную конструкцию. Ранее мы писали, что вывеска обошлась мэрии Ярославля в 199 тысяч рублей. Некоторым ярославцам украшение не очень понравилось. Точнее, возмутила его стоимость. Жители города начали обсуждать вывеску в соцсетях.

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День городаЯрославль
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