Из-за Дня города в Ярославле перекроют центр: смотрим на карте, где будет не проехать

В центре Ярославля на День города ограничат движение транспорта
В Ярославле 12 сентября будут праздновать День города. Из-за гуляний перекроют почти все центральные улицы: на них запретят проезд, а также парковку.
— С 06:00 до 23:00 вводится временное ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств на улицах:
- Которосльная и Волжская набережная;
- Первомайская;
- Нахимсона;
- Андропова;
- Кирова;
- Максимова;
- Революционная;
- Почтовая;
- площадь Челюскинцев;
- Первомайский переулок;
- Депутатская;
- Трефолева;
- Советская;
- Советская площадь;
- Красный съезд;
- Кедрова;
- Волкова;
- Народный переулок;
- Советский переулок;
- Волжский спуск.
— Кроме того, с 16:00 до 23:00 на период проведения фейерверка в акватории Волги, на участке Тверицкой набережной и съездах с Октябрьского моста вводится временное ограничение движения, стоянки и парковки транспортных средств, — уточнили в мэрии Ярославля.
Напомним, накануне мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, как пройдёт День города. В этом году праздник решили провести в новом формате — без основной сцены (программа праздника).
Город уже вовсю украшают к празднику, недавно на площади Богоявления установили праздничную конструкцию. Ранее мы писали, что вывеска обошлась мэрии Ярославля в