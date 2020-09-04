Путин присвоил Ярославлю особое звание. В честь этого поставят стелу в центральном парке

В Ярославле чиновники ответственно подошли к выбору места для новой стелы. Её поставят в честь того, что президент Владимир Путин летом 2020 года присвоил Ярославлю статус «Город трудовой доблести».
— Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены, — сказал тогда Путин.
Спустя два месяца чиновники и общественники нашли место, куда поставить стелу, информирующую горожан об этом звании. Выбрали парк Мира, расположенный между проспектом Ленина, улицами Городской вал и Свободы. Монумент оперативно сделают и поставят в 2021 году. Рассматривали также площадь Труда, но в итоге остановились на этой площадке.
Город трудовой доблести — почётное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»; присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Что происходит, когда городу присваивается такое звание:
- В городе ставят стелу с гербом города и указом президента о присвоении звания.
- Запускают праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.
Напомним, 2 июля Владимир Путин присвоил Ярославлю звание «Город трудовой доблести». Об этом президент сказал на заседании российского организационного комитета «Победа». Помимо Ярославля, звания удостоились 19 российских городов. Эта новость быстро спровоцировала среди ярославцев споры — нужно ли было городу это звание? Что вообще изменится после этого?