Путин присвоил Ярославлю особое звание. В честь этого поставят стелу в центральном парке

В Ярославле чиновники ответственно подошли к выбору места для новой стелы. Её поставят в честь того, что президент Владимир Путин летом 2020 года присвоил Ярославлю статус «Город трудовой доблести».

— Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены, — сказал тогда Путин.

Спустя два месяца чиновники и общественники нашли место, куда поставить стелу, информирующую горожан об этом звании. Выбрали парк Мира, расположенный между проспектом Ленина, улицами Городской вал и Свободы. Монумент оперативно сделают и поставят в 2021 году. Рассматривали также площадь Труда, но в итоге остановились на этой площадке.