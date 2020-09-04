«В зоне катастрофического затопления»: в Ярославле построят новое здание арбитражного суда. Проект

Для Арбитражного суда Ярославской области построят новое здание. Место выбрали на Московском проспекте возле дома 13/11, который является объектом культурного наследия «Лавка и пивная Белова, вторая половина XIX в.».
Появился проект будущего здания суда, который уже обсуждают градозащитники Ярославля.
— Стесняюсь спросить, где проект планировки квартала, на основании которого сюда внедряют этот серьезный объект областного значения? Нарушение исторической линии застройки, масштаба исторической застройки, градостроительной структуры исторического квартала. Здание в несколько раз превышает по габаритам — высоте и пятну застройки расположенные в квартале объекты культурного наследия, — высказалась член союза архитекторов Ольга Мазанова. — Да и к чему строить «стратегический» объект в зоне катастрофического затопления, мне не понятно. Полное ощущение, что у нас какая-то градостроительная вакханалия.
Массивное четырёхэтажное здание суда будет по правому боку соседствовать с двухэтажным зданием «Лавки и пивной Белова».
Несмотря на разницу масштабов между историческим зданием и будущим новостроем, проект здания суда прошёл оценку эксперта — архитектора Ольги Авксентьевой:
— Исторический потенциал данной территории в целом незначителен. Положительным в современном походе освоения данных территорий является формирование новой линии застройки современными зданиями с их отступом от красной линии, совпадающей с исторической линией застройки. Таким образом, историческая застройка, формирующая улицы, сохраняет свою доминирующую роль. Данный принцип сохранен и при строительстве здания арбитражного суда в границах рассматриваемого земельного участка, — приходит к заключению эксперт.
Напомним, в Дзержинском районе Ярославля планируют построить огромное здание налоговой инспекции за миллиард рублей.