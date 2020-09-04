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«В зоне катастрофического затопления»: в Ярославле построят новое здание арбитражного суда. Проект

Его планируют разместить на Московском проспекте

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Арбитражный суд Ярославской области сейчас находится на проспекте Ленина, 28

Арбитражный суд Ярославской области сейчас находится на проспекте Ленина, 28

Для Арбитражного суда Ярославской области построят новое здание. Место выбрали на Московском проспекте возле дома 13/11, который является объектом культурного наследия «Лавка и пивная Белова, вторая половина XIX в.».

Появился проект будущего здания суда, который уже обсуждают градозащитники Ярославля.

— Стесняюсь спросить, где проект планировки квартала, на основании которого сюда внедряют этот серьезный объект областного значения? Нарушение исторической линии застройки, масштаба исторической застройки, градостроительной структуры исторического квартала. Здание в несколько раз превышает по габаритам — высоте и пятну застройки расположенные в квартале объекты культурного наследия, — высказалась член союза архитекторов Ольга Мазанова. — Да и к чему строить «стратегический» объект в зоне катастрофического затопления, мне не понятно. Полное ощущение, что у нас какая-то градостроительная вакханалия.

Массивное четырёхэтажное здание суда будет по правому боку соседствовать с двухэтажным зданием «Лавки и пивной Белова».

Проект будущего здания суда

Проект будущего здания суда

Вид на историческое здание со стороны улицы Наумова

Вид на историческое здание со стороны улицы Наумова

Несмотря на разницу масштабов между историческим зданием и будущим новостроем, проект здания суда прошёл оценку эксперта — архитектора Ольги Авксентьевой:

— Исторический потенциал данной территории в целом незначителен. Положительным в современном походе освоения данных территорий является формирование новой линии застройки современными зданиями с их отступом от красной линии, совпадающей с исторической линией застройки. Таким образом, историческая застройка, формирующая улицы, сохраняет свою доминирующую роль. Данный принцип сохранен и при строительстве здания арбитражного суда в границах рассматриваемого земельного участка, — приходит к заключению эксперт.

Напомним, в Дзержинском районе Ярославля планируют построить огромное здание налоговой инспекции за миллиард рублей.

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Арбитражный судзастройкасуд
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