В Ярославле выбрали ректора опорного вуза

Уже третий год как в Ярославле существует опорный вуз — это не новое учебное заведение, а статус, который может получить один из университетов города вместе с грантом на развитие из федерального бюджета. И этот статус достался ЯрГУ имени Демидова. 2 сентября переизбрали ректора опорного вуза, и им снова стал ректор ярославского госуниверситета Александр Русаков. Выборы проходили на конференции работников и студентов самого опорного университета.
— Если говорить о ближайших планах, мы сосредоточимся на двух задачах: организация учебного процесса в условиях противодействия распространению COVID-19 и подготовка изменений в программу развития университета до 2030 года в рамках предполагаемого участия в конкурсе на вхождение в Программу стратегического академического лидерства, — рассказал Александр Русаков. — По итогам участия в конкурсе в Демидовском университете будет сформирована новая система управления.
Что такое опорный вуз
Это статус, который может получить один из вузов региона. При этом статус накладывает обязательства по обеспечению рынка труда необходимыми специалистами. Ярославский опорный вуз, например, взаимодействовал с оборонным комплексом в сферах радиофизики и радиоэлектроники, а также занимался общественной деятельностью, связанной с охраной зоны ЮНЕСКО в городе. Устраивал конференции и должен был усилить научную работу.
В 2017 году Демидовский университет получил статус опорного вуза, а вместе с ним субсидию в 100 миллионов рублей в год. Базовая программа опорного вуза рассчитана на три года.
При этом стоимость обучения на внебюджетной основе в опорном вузе начинается от 114 тысяч рублей в год на очной форме.