В Ярославле выбрали ректора опорного вуза

Уже третий год как в Ярославле существует опорный вуз — это не новое учебное заведение, а статус, который может получить один из университетов города вместе с грантом на развитие из федерального бюджета. И этот статус достался ЯрГУ имени Демидова. 2 сентября переизбрали ректора опорного вуза, и им снова стал ректор ярославского госуниверситета Александр Русаков. Выборы проходили на конференции работников и студентов самого опорного университета.

— Если говорить о ближайших планах, мы сосредоточимся на двух задачах: организация учебного процесса в условиях противодействия распространению COVID-19 и подготовка изменений в программу развития университета до 2030 года в рамках предполагаемого участия в конкурсе на вхождение в Программу стратегического академического лидерства, — рассказал Александр Русаков. — По итогам участия в конкурсе в Демидовском университете будет сформирована новая система управления.

