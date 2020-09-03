В годовщину гибели «Локомотива» перекроют центр Ярославля

7 сентября 2020 года исполнится девять лет со дня трагедии, которая не покидает сердца ярославцев до сих пор. В 2011 году в этот день разбился самолёт хоккейной команды «Локомотив», едва оторвавшись от земли в аэропорту Ярославля (Туношна). Погибли все игроки, тренеры, массажисты.

В следующий понедельник город будет вспоминать случившееся, поэтому перекроют некоторые улицы. Ограничение движения будет действовать только 7 сентября с 07:00 до 13:00 в районе Успенского кафедрального собора на Которосльной набережной и на участке улицы Чехова (у Леонтьевского кладбища, где похоронена команда).