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В годовщину гибели «Локомотива» перекроют центр Ярославля

7 сентября в городе будут вспоминать команду хоккеистов

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7 сентября — дата, пронзившая болью сердца ярославцев&nbsp;

7 сентября — дата, пронзившая болью сердца ярославцев 

7 сентября 2020 года исполнится девять лет со дня трагедии, которая не покидает сердца ярославцев до сих пор. В 2011 году в этот день разбился самолёт хоккейной команды «Локомотив», едва оторвавшись от земли в аэропорту Ярославля (Туношна). Погибли все игроки, тренеры, массажисты.

В следующий понедельник город будет вспоминать случившееся, поэтому перекроют некоторые улицы. Ограничение движения будет действовать только 7 сентября с 07:00 до 13:00 в районе Успенского кафедрального собора на Которосльной набережной и на участке улицы Чехова (у Леонтьевского кладбища, где похоронена команда).

— Также на указанных участках вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, — уточнили в мэрии Ярославля.

В этот день утром в соборе проходит служба в память погибших спортсменов и членов команды, затем возлагают цветы у могил ребят и на месте трагедии в посёлке Туношна.

7 сентября 2011 года недалеко от аэропорта Туношна потерпел крушение самолет Як-42, на борту которого находился основной состав ярославского хоккейного клуба «Локомотив». Выжить в страшной авиакатастрофе удалось лишь хоккеисту Александру Галимову и бортинженеру Александру Сизову. Но 12 сентября Александр Галимов скончался от ожогов, несовместимых с жизнью.

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