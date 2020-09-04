Перестраховались после взрыва: в Ярославле из-за проблем с вентиляцией многоэтажку отключили от газа

Пошла вторая неделя, но ситуация не изменилась — в доме по-прежнему нет газа.

— Чтобы хоть что-то узнать, пришлось позвонить на восемь разных телефонов. В итоге виновником назвали интернет-провайдера, который проложил свои провода с 9-го по 12-й этажи в вентиляцию, — рассказал житель дома Дмитрий. — Их заставили переделать, и они это быстро исправили, но газ всё равно не возвращают.

На это тоже нашёлся ответ. Прочисткой вентиляционных шахт занимаются не газовики, а управляющая компания, которая нанимает специалистов для такой работы. После окончания этой работы именно управдом должен снова уведомить газовую службу, что проблема устранена, чтобы людям вернули необходимую для комфортной жизни услугу.

Напомним, после трагедии со взрывом газа на улице Батова, дом 5 корпус 2 в Ярославле газовая служба пересмотрела график своей работы. Это связано с многочисленным недовольством горожан тем, что проверяющие приходят в то время, когда людей нет дома.

21 августа около 19:17 в доме № 5 корпус 2 по улице Батова произошел взрыв бытового газа. По версии следствия, хлопок газовоздушной смеси случился в квартире на 4-м этаже, когда хозяева зашли в неё. Взрывной волной сразу вынесло квартиры с 3-го по 5-й этаж, в доме просели перекрытия с 6-го по 1-й этажи. Под завалами погибли трое: преподаватель школы искусств, 8-летний мальчик и его мама. В больницу попали ещё три человека. После обследования дома власти признали третий подъезд пригодным, второй — полностью непригодным. По первому подъезду до сих пор решения нет. Однако люди уже сейчас не хотят заселяться обратно в дом, который покрылся трещинами.

