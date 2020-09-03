Власти начнут тратить деньги на борщевик: за год сорняк захватил в Ярославле новые земли

В Ярославле начнут выделять деньги на борьбу с борщевиком Сосновского
В Ярославле начнут выделять деньги на борьбу с борщевиком Сосновского. Власти города признали, что проблема становится всё серьёзнее: за этот год сорняк разросся на
Средства на борьбу с ним раньше не выделяли — сорняк только скашивали местами. В этом году в одних и тех же местах пришлось скашивать по три и четыре раза. Всего вручную и тракторами только в городе убирали борщевик на
— Сейчас рассматривается вопрос о включении в муниципальный контракт на следующий год возможности обработки нежелательного растения гербицидами. Средняя стоимость двух полных обработок составит
Мы подробно разбирали в материале, с какой скоростью разрастается борщевик по Ярославской области, как с ним надо бороться и как это делают власти.