Власти начнут тратить деньги на борщевик: за год сорняк захватил в Ярославле новые земли

В Ярославле начнут выделять деньги на борьбу с борщевиком Сосновского. Власти города признали, что проблема становится всё серьёзнее: за этот год сорняк разросся на 12 гектаров земли, заразив на 10% больше территорий, чем в 2019 году .

Средства на борьбу с ним раньше не выделяли — сорняк только скашивали местами. В этом году в одних и тех же местах пришлось скашивать по три и четыре раза. Всего вручную и тракторами только в городе убирали борщевик на 4,5 миллиона квадратных метров.