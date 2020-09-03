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Власти начнут тратить деньги на борщевик: за год сорняк захватил в Ярославле новые земли

В мэрии поняли, что не справляются с растением

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За последний год борщевик ещё больше разросся по городу

За последний год борщевик ещё больше разросся по городу

В Ярославле начнут выделять деньги на борьбу с борщевиком Сосновского

В Ярославле начнут выделять деньги на борьбу с борщевиком Сосновского. Власти города признали, что проблема становится всё серьёзнее: за этот год сорняк разросся на 12 гектаров земли, заразив на 10% больше территорий, чем в 2019 году.

Средства на борьбу с ним раньше не выделяли — сорняк только скашивали местами. В этом году в одних и тех же местах пришлось скашивать по три и четыре раза. Всего вручную и тракторами только в городе убирали борщевик на 4,5 миллиона квадратных метров.

— Сейчас рассматривается вопрос о включении в муниципальный контракт на следующий год возможности обработки нежелательного растения гербицидами. Средняя стоимость двух полных обработок составит 25 тысяч рублей. Чтобы добиться положительного результата, нужно провести процедуру около пяти раз, — говорит мэр Ярославля Владимир Волков. — На территории города его быть не должно. Если борьба с помощью гербицидов будет эффективной, то будем применять её постоянно, — отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

Мы подробно разбирали в материале, с какой скоростью разрастается борщевик по Ярославской области, как с ним надо бороться и как это делают власти.

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борщевиксорняк
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