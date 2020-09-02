«Неприятно говорить об этом»: от взрыва газа в многоэтажке пострадала квартира ярославского депутата

С сегодняшнего дня в Ярославле начали заселять 3-й подъезд дома № 5, корпус 2 по улице Батова, где 21 августа прогремел взрыв. Многие отказываются возвращаться в свои квартиры, так как полагают, что находиться там небезопасно — вернулись только 7 семей из 40. Наш корреспондент побывал на месте и посмотрел, что сейчас там творится.



Стало известно, что среди пострадавших от взрыва квартир — жильё депутата Ярославской областной думы от партии КПРФ и учредителя сети фастфуда Дениса Дёмина.



— Он в этом доме не просто прописан, но и жил до взрыва по факту, — сообщил источник 76.RU.

