«Неприятно говорить об этом»: от взрыва газа в многоэтажке пострадала квартира ярославского депутата

От взрыва газа в многоэтажке пострадала квартира ярославского депутата
С сегодняшнего дня в Ярославле начали заселять 3-й подъезд дома № 5, корпус 2 по улице Батова, где 21 августа прогремел взрыв. Многие отказываются возвращаться в свои квартиры, так как полагают, что находиться там небезопасно — вернулись только 7 семей из 40. Наш корреспондент побывал на месте и посмотрел, что сейчас там творится.
Стало известно, что среди пострадавших от взрыва квартир — жильё депутата Ярославской областной думы от партии КПРФ и учредителя сети фастфуда Дениса Дёмина.
— Он в этом доме не просто прописан, но и жил до взрыва по факту, — сообщил источник 76.RU.
Глава Ярославского областного комитета КПРФ Александр Воробьёв рассказал, что партия готова оказать помощь своему пострадавшему коллеге, если она ему потребуется.
— Пока Денис Дёмин за помощью не обращался, — уточнил лидер регионального отделения коммунистической партии.
О том, насколько сильно пострадала квартира, депутат распространяться не хочет.
— Комментировать случившееся я не буду, — сообщил журналистам 76.RU Денис Дёмин. — Мне неприятно говорить об этом и развивать тему в любой плоскости.
Денис Дёмин родился 11 октября 1975 года в посёлке Буньково Ногинского района Московской области. В 1992 году в Ярославле закончил среднюю общеобразовательную школу № 68, потом отучился по специальности «юриспруденция» в ЯрГУ имени Демидова. С февраля 1999 года по май 1999 года работал ведущим специалистом в Аналитическом центре при губернаторе Ярославской области. После год проработал менеджером по продажам в компании «Ярпиво» и 18 лет — генеральным директором компании «Дуэт-Про». В 2012 году избрался депутатом муниципалитета от КПРФ, а в 2018 году от той же партии прошёл в Ярославскую областную думу. Также, по данным сервиса «Контур.Фокус», он сейчас является учредителем компании «Союз плюс», а также занимается розничной продажей фастфуда через киоски «Гриль Дональдс».
Напомним, что трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда, предположительно, взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей, под завалами обнаружили тела троих человек. Одним из погибших оказался мальчик 8 лет. Позже губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что дом частично признан аварийным. Второй подъезд власти собираются восстанавливать. В третий подъезд разрешили вернуться жителям. А вот статус первого подъезда окончательно еще не решён, сейчас он считается ограниченно работоспособным. Сейчас туда начали заселять людей, но со скандалом.