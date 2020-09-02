«Через пять лет поговорим»: депутат разругалась с родителями из-за пластиковых стаканчиков в школе

«Я еще на собрании предлагала стаканы».

«А личная чем кружка от бутылки отличается? В конце дня каждый свою бутылку будет домой носить, а на протяжении дня как пить… Я за стаканы».

Далее мои доводы про срок наполнения полигона «Скоково» и экологию тоже не возымели эффекта.

«Вот через 5 лет и поговорим об этой проблеме. Сейчас решаем по поводу наших детей».

Логика железная: загадить страну, думая о детях, потом думать о них же.

«Давайте о глобальном не будем».

«Решайте эти вопросы на уровне правительства, но не в этой группе. Здесь касается наших детей!»

Мне интересно, проблемы экологии — это проблемы наших детей? Каких детей мы вырастим? Какую планету оставим в наследство нашим внукам? И действительно, раз на уровне родителей эти вопросы решать никто не хочет, может, об этом задумаются департаменты, министерства экологии? Я хочу иметь выбор между стаканчиком и бутылочкой. Я хочу оставить живую планету моим внукам. Обращаюсь к родителям, учителям, директорам, экологам и просто патриотам нашей страны: давайте хотя бы уменьшим этот «пластиковый ад». Пожалуйста, распространяйте, комментируйте. Это не мой мусор, но моя страна и моя планета.

