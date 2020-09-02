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Наталия Бобрякова

депутат муниципалитета Ярославля
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Наталия Бобрякова

депутат муниципалитета Ярославля

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«Через пять лет поговорим»: депутат разругалась с родителями из-за пластиковых стаканчиков в школе

В Ярославской области слишком рьяно принялись выполнять меры против коронавируса

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Порой в повседневной заботе о детях мы забываем о будущем&nbsp;

Порой в повседневной заботе о детях мы забываем о будущем 

Депутат муниципалитета Ярославля и по совместительству мама школьницы Наталия Бобрякова с началом учебного года натолкнулась на необычную экологическую проблему в школе. В Кузнечихинской средней школе родительский комитет решил рьяно соблюдать правила безопасности относительно распространяющейся коронавирусной инфекции — закупать одноразовые стаканчики для питья воды. Но о последствиях своих идей взрослые не подумали. Обсуждения родителей одного класса вылились в спор жителей всего города о здоровье и будущем наших детей.

— Праздник был для меня омрачен новостью от родительского комитета по необходимости закупить на наш класс для детей одноразовые стаканчики для питья. В нашей школе учится около 800 детей, нам категорически запретили приносить в школу воду для питья в индивидуальных бутылках. Индивидуальные многоразовые кружки тоже запрещено! Минимум 17 600 одноразовых стаканов в месяц будут отправляться только с нашей школы на мусорный полигон, и это при условии, что на одного ребенка — один стаканчик. Я не могу назвать себя экологом, но все же стараюсь своим детям прививать любовь к природе и по возможности минимизировать производство мусора. Мы с детьми собираем на переработку пластиковые бутылки, при возможности не используем одноразовые пакеты, просто стараясь минимизировать их использование. Собираем «добрые крыжечки» и так далее.

Услышав такое предложение закупить стаканы, я предложила вариант использования многоразовых питьевых бутылок. Всё просто: ребенок пришёл в школу с пустой чистой бутылкой, налил в нее воды из кулера, попил, принес бутылку домой, я помыла. Педагог, отдать должное, услышала и пообещала проговорить данный вариант с руководством школы, а вот реакция родителей из класса огорчила. Приведу цитаты:

«Я еще на собрании предлагала стаканы».

«А личная чем кружка от бутылки отличается? В конце дня каждый свою бутылку будет домой носить, а на протяжении дня как пить… Я за стаканы».

Далее мои доводы про срок наполнения полигона «Скоково» и экологию тоже не возымели эффекта.

«Вот через 5 лет и поговорим об этой проблеме. Сейчас решаем по поводу наших детей».

Логика железная: загадить страну, думая о детях, потом думать о них же.

«Давайте о глобальном не будем».

«Решайте эти вопросы на уровне правительства, но не в этой группе. Здесь касается наших детей!»

Мне интересно, проблемы экологии — это проблемы наших детей? Каких детей мы вырастим? Какую планету оставим в наследство нашим внукам? И действительно, раз на уровне родителей эти вопросы решать никто не хочет, может, об этом задумаются департаменты, министерства экологии? Я хочу иметь выбор между стаканчиком и бутылочкой. Я хочу оставить живую планету моим внукам. Обращаюсь к родителям, учителям, директорам, экологам и просто патриотам нашей страны: давайте хотя бы уменьшим этот «пластиковый ад». Пожалуйста, распространяйте, комментируйте. Это не мой мусор, но моя страна и моя планета.

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