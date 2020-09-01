В Ярославле коммунальщиков застукали за поливкой дорог в дождь. Видео
Несмотря на дождь, который накрыл Ярославль в последние дни, ярославские автомобилисты могли наблюдать, как поливальные машины продолжали работать на городских улицах. Некоторые возмутились, мол, на улице — ливень, а они дороги моют. Но, как полагает российский урбанист Илья Варламов, очень часто подобные претензии у людей к властям возникают из-за банального недопонимания.
— Люди не перестают возмущаться, зачем в дождь поливают дороги? Очень просто. Дороги не поливают, а чистят, — объяснил он. — Грязь с мокрой улицы отходит лучше. Поэтому в дождь улицы не только можно, но и нужно мыть.
Видео: Подслушано Автомобилистов | Ярославль / vk.com
Ответственные за уборку улично-дорожной сети Ярославля также заверили, что они всё делают правильно.
— Комбинированная дорожная машина очищает прибордюрку, — сообщили в «Горзеленхозстрое» города Ярославля. — Если не производить такую процедуру, то вся земля с газонов окажется на проезжей части.
Дорожные активисты согласны с тем, что это нормальная практика, но при этом подчёркивают, что не всё так однозначно.
— В теории, да — при наличии достаточного парка техники в таких ухищрениях просто не было бы необходимости, но в Ярославле дождь помогает размягчить слежавшуюся грязь и более эффективно её убрать, — поделился мнением координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — На практике же мы видим, что даже для такого хитрого способа у нас не хватает денег и уборка проводится только на крупных магистралях. Надеюсь, что в Ярославле наступят времена, когда уборка будет проводиться по необходимости, а не от дождя к дождю.
Как считаете, мыть дороги в дождь — это нормально?
Ранее мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, что в этом году городские власти сумели сэкономить на уборке улиц из-за пандемии коронавируса.