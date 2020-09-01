В Ярославле коммунальщиков застукали за поливкой дорог в дождь. Видео

Ответственные за уборку улично-дорожной сети Ярославля также заверили, что они всё делают правильно.



— Комбинированная дорожная машина очищает прибордюрку, — сообщили в «Горзеленхозстрое» города Ярославля. — Если не производить такую процедуру, то вся земля с газонов окажется на проезжей части.



Дорожные активисты согласны с тем, что это нормальная практика, но при этом подчёркивают, что не всё так однозначно.



— В теории, да — при наличии достаточного парка техники в таких ухищрениях просто не было бы необходимости, но в Ярославле дождь помогает размягчить слежавшуюся грязь и более эффективно её убрать, — поделился мнением координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — На практике же мы видим, что даже для такого хитрого способа у нас не хватает денег и уборка проводится только на крупных магистралях. Надеюсь, что в Ярославле наступят времена, когда уборка будет проводиться по необходимости, а не от дождя к дождю.

