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Тема дняКак будут учиться дети: 5 ответов для родителей

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Экстренное предупреждение на 1 сентября и гибель моряков: что случилось в Ярославской области за сутки

Самые главные новости за минувшие сутки — коротко

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Публикуем главное, о чём говорит Ярославль

Публикуем главное, о чём говорит Ярославль

Друзья, доброе утро! Для тех, кто всё пропустил, рассказываем коротко самые главные новости за минувшие сутки:

  • в Ярославле затопило тоннель, через который люди ходят домой. Фоторепортаж;
  • мэрия согласилась отвезти на учебу детей, живших в доме, где взорвался газ. Но не до самих школ;

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