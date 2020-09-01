Экстренное предупреждение на 1 сентября и гибель моряков: что случилось в Ярославской области за сутки

Друзья, доброе утро! Для тех, кто всё пропустил, рассказываем коротко самые главные новости за минувшие сутки:
- жена погибшего моряка рассказала о причинах крушения баржи в Рыбинском море;
- в Ярославле затопило тоннель, через который люди ходят домой. Фоторепортаж;
- в Ярославской области объявлено экстренное предупреждение на 1 сентября;
- в полиции посчитали, сколько правил нарушил мужчина, прыснувший перцовый газ в салон маршрутки;
- мэрия согласилась отвезти на учебу детей, живших в доме, где взорвался газ. Но не до самих школ;
- в Ярославской области растёт смертность от коронавируса: скончался ещё один пациент;
- для родителей школьников собрали ответы на 5 самых главных вопросов о том, как будем учиться в этом году.