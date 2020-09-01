Селятся на балконах: ярославский биолог показал пугающие фото пауков, которые водятся в городе

Ярославский биолог показал фото пауков, которые селятся на балконах
Природа Ярославской области богата на разных её обитателей. Местный биолог, научный сотрудник ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов, показал в необычном фоторепортаже, что скрывается в буйной растительности местных лесов и полян. Биолог собрал подборку ярославских пауков: ужасных и прекрасных на вид.
— В конце лета между высокими травами на лугах, среди кустарников в палисадниках и на лесных опушках появляются паутинные сети. Это работа пауков-кругопрядов, среди которых наиболее известными являются крестовики (род Аraneus). Крестовики — крупные пауки, размеры самок превышают 1,5 сантиметра. Назван род так по типичной окраске одного из видов — крестовика обыкновенного (Аraneus diadematus), именно у него белый рисунок на брюшке образует стилизованный крест. Окраска других видов очень разнообразна и может сильно отличаться даже у одного и того же вида, — рассказывает биолог Дмитрий Власов.
Его можно встретить в Ярославле
В Сосновом бору в Заволжском районе обитает крестовик угловатый (Аraneus angulatus) — мохнатый паучок, занесённый в Красную книгу многих стран. Он отличается от обыкновенного крестовика своими размерами — до 2 сантиметров в длину. Эти пауки считаются крупным видом.
— Каждые один-два дня крестовики разрушают паутину и ткут новую, так как ловчая сеть приходит в негодность от попадания в неё насекомых и различного мусора. Построение новой сети происходит обычно по ночам, а к утру она бывает уже готова для поимки насекомых. Такая суточная активность представляет собой пример целесообразного поведения паука, так как по ночам у него врагов гораздо меньше, — рассказывает Дмитрий Власов.
Это довольно редкий вид, встречающийся преимущественно в сухих сосновых лесах.
Гость из Рыбинска
Ещё один вид паука-крестовика — мраморный (Аraneus marmoreus), форма рyramidatus. Живёт такой в Рыбинском районе.
— Фауна пауков Ярославской области остается малоизученной, и точное количество видов рода Аraneus, обитающих в нашем регионе, неизвестно. На фотографиях представлены четыре вида крестовиков, достоверно встречающихся у нас, — добавил биолог.
Этот вид встречается обычно в зарослях кустарников, где развешивает свои ловчие сети между кустами или деревьями на небольшой высоте.
Любит селиться в домах
А вот самый обыкновенный крестовик (Аraneus diadematus) в отличие от других видов предпочитает селиться на деревьях, но встречается и под крышами строений в деревнях, может плести паутину и на балконах многоэтажных домов. Охотно заселяет сады, за что его еще называют садовым пауком.
Опасна ли встреча с таким пауком?
— Если палец не совать — не кусаются, укус не смертелен, но болезненный, — ответил Дмитрий Власов.