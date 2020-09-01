Селятся на балконах: ярославский биолог показал пугающие фото пауков, которые водятся в городе

Природа Ярославской области богата на разных её обитателей. Местный биолог, научный сотрудник ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов, показал в необычном фоторепортаже, что скрывается в буйной растительности местных лесов и полян. Биолог собрал подборку ярославских пауков: ужасных и прекрасных на вид.

— В конце лета между высокими травами на лугах, среди кустарников в палисадниках и на лесных опушках появляются паутинные сети. Это работа пауков-кругопрядов, среди которых наиболее известными являются крестовики (род Аraneus). Крестовики — крупные пауки, размеры самок превышают 1,5 сантиметра. Назван род так по типичной окраске одного из видов — крестовика обыкновенного (Аraneus diadematus), именно у него белый рисунок на брюшке образует стилизованный крест. Окраска других видов очень разнообразна и может сильно отличаться даже у одного и того же вида, — рассказывает биолог Дмитрий Власов.