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Селятся на балконах: ярославский биолог показал пугающие фото пауков, которые водятся в городе

Дмитрий Власов рассказал, кого можно увидеть в нашей природе

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Это крестовик луговой (квадратный). Малыши вырастают всего до <nobr class="_">2 сантиметров</nobr> в длину

Это крестовик луговой (квадратный). Малыши вырастают всего до 2 сантиметров в длину

Ярославский биолог показал фото пауков, которые селятся на балконах

Природа Ярославской области богата на разных её обитателей. Местный биолог, научный сотрудник ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов, показал в необычном фоторепортаже, что скрывается в буйной растительности местных лесов и полян. Биолог собрал подборку ярославских пауков: ужасных и прекрасных на вид.

— В конце лета между высокими травами на лугах, среди кустарников в палисадниках и на лесных опушках появляются паутинные сети. Это работа пауков-кругопрядов, среди которых наиболее известными являются крестовики (род Аraneus). Крестовики — крупные пауки, размеры самок превышают 1,5 сантиметра. Назван род так по типичной окраске одного из видов — крестовика обыкновенного (Аraneus diadematus), именно у него белый рисунок на брюшке образует стилизованный крест. Окраска других видов очень разнообразна и может сильно отличаться даже у одного и того же вида, — рассказывает биолог Дмитрий Власов.

Его можно встретить в Ярославле

В Сосновом бору в Заволжском районе обитает крестовик угловатый (Аraneus angulatus) — мохнатый паучок, занесённый в Красную книгу многих стран. Он отличается от обыкновенного крестовика своими размерами — до 2 сантиметров в длину. Эти пауки считаются крупным видом.

— Каждые один-два дня крестовики разрушают паутину и ткут новую, так как ловчая сеть приходит в негодность от попадания в неё насекомых и различного мусора. Построение новой сети происходит обычно по ночам, а к утру она бывает уже готова для поимки насекомых. Такая суточная активность представляет собой пример целесообразного поведения паука, так как по ночам у него врагов гораздо меньше, — рассказывает Дмитрий Власов.

Крестовик угловатый

Крестовик угловатый

Это довольно редкий вид, встречающийся преимущественно в сухих сосновых лесах.

Гость из Рыбинска

Ещё один вид паука-крестовика — мраморный (Аraneus marmoreus), форма рyramidatus. Живёт такой в Рыбинском районе.

— Фауна пауков Ярославской области остается малоизученной, и точное количество видов рода Аraneus, обитающих в нашем регионе, неизвестно. На фотографиях представлены четыре вида крестовиков, достоверно встречающихся у нас, — добавил биолог.

Паук с причудливыми узорами на спинке&nbsp;

Паук с причудливыми узорами на спинке 

Этот вид встречается обычно в зарослях кустарников, где развешивает свои ловчие сети между кустами или деревьями на небольшой высоте.

Самки крупнее самцов

Самки крупнее самцов

Любит селиться в домах

А вот самый обыкновенный крестовик (Аraneus diadematus) в отличие от других видов предпочитает селиться на деревьях, но встречается и под крышами строений в деревнях, может плести паутину и на балконах многоэтажных домов. Охотно заселяет сады, за что его еще называют садовым пауком.

Обыкновенный крестовик&nbsp;

Обыкновенный крестовик 

Опасна ли встреча с таким пауком?

— Если палец не совать — не кусаются, укус не смертелен, но болезненный, — ответил Дмитрий Власов.

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