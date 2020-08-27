Актёр Александр Петров перевёл больнице в Ярославской области крупную сумму

Такая установка позволяет стерилизовать металлические инструменты, а также изделия из стекла (посуда), резины (хирургические перчатки), пластмассы, перевязочные материалы; изделия из ткани и даже лекарственные растворы.

Переславль-Залесский — родной город актёра. И с главным врачом больницы он тоже знаком лично: сказал, что хочет помочь.

— Он не хотел публичности, но я думаю, что люди должны знать, — добавил главный врач.

Александр Петров известен по главным ролям в нашумевшем фильме «Текст», мелодрамах «Лёд» и «Лёд-2». На показ последнего фильма он лично приезжал в Ярославль, чем удивил фанатов.

Актёр не впервые занимается благотворительностью.