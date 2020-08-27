«Сушил на ветке носки»: ярославец сбежал от жены в лес за грибами, но заблудился

Несколько дней по ярославским лесам бродил потерявшийся 54-летний Иван Павлюк, пока его не нашли спасатели. Когда мужчину увидели волонтёры «ЯрСпаса», тот сидел под ёлкой и сушил на ветке промокшие носки. Позже выяснилось, что ради грибов мужчине в буквальном смысле пришлось сбежать из дома.
Мы расспросили волонтёров о поисках и пообщались с женой сбежавшего грибника. Оказалось, что Иван не первый раз ускользает из дома за грибами. И теряется, кстати, тоже не впервые.
— Как только приехали в лес, направились в чащу. Рассчитали маршрут часа на четыре, по дороге постоянно кричали: «Ваня!», надеялись, что откликнется. Лес был тяжёлый, болотистый. Через полтора часа дошли до края леса, оттуда надо было уже разворачиваться обратно. Остановились попить воды, я кричу: «Иван!» Проходит пара секунд, с левой стороны доносится чёткое: «Чего». Сразу побежали в ту сторону, по пути выкрикивали его имя. А в ответ раздалось: «Да тут я, тут», — рассказал координатор «ЯрСпаса» Артём Алексеенко.
Волонтёры подошли к мужчине, посмотрели, нет ли травм.
— Он сидел под ёлкой, носки сушил на веточке. А рядом полная корзина грибов. На обратном пути Иван пообещал, что больше за грибами ходить не будет, — добавил Артём.
Все бы хорошо, но жена Ивана в такие обещания уже не верит. Она рассказала, что её благоверный блудится в чаще уже не первый раз. Прошлым летом Ивану два раза приходилось ночевать в лесу.
— Весь больной, а в лес все равно тащится. Хоть решётки ставь на окна. Грибы эти дурацкие уже девать некуда. Он и раньше терялся, но так надолго впервые. В понедельник утром я встала, он был в кровати. Решила прилечь на полчаса, встаю, а он уже сдулся, — рассказала 76.RU жена грибника.
Иван приехал в лес и в какой-то момент сбился с дороги. Пытался выйти, но угодил в болото, намочил ноги. Потом из-за этого их стёр. Вечером лёг спать под дерево.
— Говорит, ничего не ел, малины не было. Попил из лужи. Издалека видел кабанов. Хорошо хоть только их, а то, говорят, в тех местах медведь ходит. Прошлым летом, когда спал в лесу, к нему под бок ёж пристроился, спали вместе.
Волонтёры и полиция напоминают: если вы идёте в лес, расскажите об этом близким. Изучите информацию о местности. Возьмите с собой телефон, лекарства, воду и еду. Если вы потерялись, остановитесь и успокойтесь. Позвоните по номеру 112 или волонтёрам «ЯрСпаса» по телефону: