«Сушил на ветке носки»: ярославец сбежал от жены в лес за грибами, но заблудился

Несколько дней по ярославским лесам бродил потерявшийся 54-летний Иван Павлюк, пока его не нашли спасатели. Когда мужчину увидели волонтёры «ЯрСпаса», тот сидел под ёлкой и сушил на ветке промокшие носки. Позже выяснилось, что ради грибов мужчине в буквальном смысле пришлось сбежать из дома.



Мы расспросили волонтёров о поисках и пообщались с женой сбежавшего грибника. Оказалось, что Иван не первый раз ускользает из дома за грибами. И теряется, кстати, тоже не впервые.

— Как только приехали в лес, направились в чащу. Рассчитали маршрут часа на четыре, по дороге постоянно кричали: «Ваня!», надеялись, что откликнется. Лес был тяжёлый, болотистый. Через полтора часа дошли до края леса, оттуда надо было уже разворачиваться обратно. Остановились попить воды, я кричу: «Иван!» Проходит пара секунд, с левой стороны доносится чёткое: «Чего». Сразу побежали в ту сторону, по пути выкрикивали его имя. А в ответ раздалось: «Да тут я, тут», — рассказал координатор «ЯрСпаса» Артём Алексеенко.