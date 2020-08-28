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Тема дняЛюди боятся возвращаться в взорвавшийся дом

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Перцовый газ в маршрутке и новые больные COVID-19: и что случилось в Ярославской области за сутки

Публикуем главные новости региона, актуальные на утро 28 августа

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Самые обсуждаемые новости дня

Привет, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за последние сутки. Коротко о важном к утру 28 августа:

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