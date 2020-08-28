Перцовый газ в маршрутке и новые больные COVID-19: и что случилось в Ярославской области за сутки

Привет, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за последние сутки. Коротко о важном к утру 28 августа:
- жители взорвавшегося в Ярославле дома боятся возвращаться в квартиры. Люди рассказали, чего они хотят на самом деле;
- в Ярославской области пройдут довыборы депутата в Государственную думу России — рассказываем о кандидатах;
- в мэрии озвучили сроки, когда откроют движение на Тутаевском шоссе;
- в Ярославской области число заболевших только растёт — новых инфицированных несколько десятков;
- миколог назвала самые грибные места в Ярославской области;
- появилось видео, как ярославец распрыскал газ из перцового баллончика в салоне маршрутки. Пострадали почти все, кто был в автобусе;
- вчера утром произошло еще одно ДТП с участием маршрутки. В автобус влетела женщина на иномарке;
- троих жильцов из взорвавшегося дома посадили на карантин по коронавирусу;
- ярославцы вступились за чиновника, который решил уволиться из мэрии, рассказываем, чем так запал в душу жителям Сергей Ивченко;
- ярославские власти рассказали, что будет с обучением в новом году. А также уточнили ситуацию с дистантом;
- из больницы выписали пострадавших при взрыве газа в Ярославле.