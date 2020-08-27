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Отстояли: Рыбинск не будет платить «Газпрому» деньги за топливо для Вечного огня

Заплатить придётся лишь небольшую сумму

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За топливо для Вечного огня Рыбинск попросили расплатиться&nbsp;

За топливо для Вечного огня Рыбинск попросили расплатиться 

В Рыбинске Вечный огонь мог остаться без огня. Спорная ситуация развернулась из-за того, что поставщик топлива «Газпром межрегионгаз» выставил городу счёт за полгода работы пламени. Местные власти не ожидали такого поворота. Речь идёт о сумме свыше 133 тысяч рублей.

— До недавнего времени мы не платили за газ у Вечного огня, — говорит председатель муниципального совета Рыбинска Константин Долгов. — Надо выяснить, почему социально ответственная позиция компании изменилась.

Выяснилось. Глава Рыбинска Денис Добряков встретился с генеральным директором «Газпром межрегионгаз Ярославль» Павлом Яблонским.

— Мы заключаем договор о поставке газа с 1 июля этого года. Параллельно договорились с «Газпромом» о том, что, как только город получает звание «Город трудовой славы», компания берёт на себя нагрузку по поставкам, — объяснил схему глава города Денис Добряков. — Документы на звание мы подали, нам уже подтвердили, что этот статус Рыбинску будет присвоен.

Иными словами, за газ Рыбинску всё же придётся платить, но немного — те месяцы, пока городу оформляют статус Города трудовой славы. А дальше «Газпром» снова будет бесплатно поставлять Рыбинску газ на Вечный огонь.

Счёт в 133 тысячи рублей от компании так и не приняли, мэр объяснил это тем, что уведомление о необходимости заключать договор на поставку пришло постфактум уже летом.

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вечный огоньгаз
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