Отстояли: Рыбинск не будет платить «Газпрому» деньги за топливо для Вечного огня

— Мы заключаем договор о поставке газа с 1 июля этого года. Параллельно договорились с «Газпромом» о том, что, как только город получает звание «Город трудовой славы», компания берёт на себя нагрузку по поставкам, — объяснил схему глава города Денис Добряков. — Документы на звание мы подали, нам уже подтвердили, что этот статус Рыбинску будет присвоен.

Иными словами, за газ Рыбинску всё же придётся платить, но немного — те месяцы, пока городу оформляют статус Города трудовой славы. А дальше «Газпром» снова будет бесплатно поставлять Рыбинску газ на Вечный огонь.

Счёт в 133 тысячи рублей от компании так и не приняли, мэр объяснил это тем, что уведомление о необходимости заключать договор на поставку пришло постфактум уже летом.