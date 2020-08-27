Лечение COVID по СМС и ремонт в взорвавшемся доме: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Сделали подборку самых важных новостей за прошедшие сутки. Коротко о самом главном:
- в Ярославской области число заражённых коронавирусом перевалило за 7000. На утро 26 августа болезнь подтвердилась ещё у 38 человек. Также сообщается о новом умершем от COVID-19 — скончался мужчина, которому в этом году исполнился 61 год;
- ярославец, заболевший COVID-19, пожаловался на равнодушие госмедицины. Молодой человек рассказал, что лечение ему назначали по СМС;
- в Ярославской области новые послабления — разрешили проводить спортивные матчи со зрителями, но пустят не всех;
- для размещения жителей взорвавшегося дома в Ярославле привлекли ещё один отель. А в самом пострадавшем здании начался ремонт;
- после взрыва дома в Ярославле из мэрии уволился директор департамента соцподдержки;
- внучка умершей от бешенства женщины назвала враньем заявление Ярославской облдумы. Девушка рассказала, как всё было на самом деле;
- в Рыбинске жителей позвали на субботники в школе-новострое. Застройщик вот-вот должен сдать школу к 1 сентября. Но почему-то именно жителей просят мобилизовать силы в эти выходные и привести территорию и внутренние помещения школы в порядок.