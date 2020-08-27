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Тема дняЛюди боятся возвращаться в взорвавшийся дом

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Лечение COVID по СМС и ремонт в взорвавшемся доме: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Главные новости к утру 26 августа

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Коронавирус не отступает, а во взорвавшемся доме начали ремонт

Коронавирус не отступает, а во взорвавшемся доме начали ремонт

Доброе утро, друзья! Сделали подборку самых важных новостей за прошедшие сутки. Коротко о самом главном:

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COVID-19Ярославльвзрыв газановостикоронавирус
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