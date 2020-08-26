«Полезнее бегать где-то за городом»: из-за полумарафона перекроют несколько десятков улиц

Также стоит отметить, что 5 сентября с 6 вечера и до окончания спортивных мероприятий городские власти решили ограничить и стоянку для машин в местах проведения забега.



Своим мнением о скором перекрытии центральных улиц поделился активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.



— Я уверен, что для организма гораздо полезнее бегать где-то за городом на природе, — говорит Абдулаев. — Понимаю, что властям хочется показать, что они всячески поддерживают спорт, и поэтому все мероприятия проводятся в центре. Огромным подспорьем является ещё и то, что кадры забега по улице Пожарского, например, вызовут слезу негодования и возмущения у зрителей, поэтому и выбирают красивую картинку. К бегунам у меня никаких претензий, они молодцы. Раньше автомобилисты ворчали из-за неудобств во время перекрытий улиц. Сейчас или привыкли, или забили.



Напомним, что скоро в Ярославле перекроют частично один из основных проспектов Заволжского района — проспект Машиностроителей. Это связано с тем, что дорогу собираются капитально отремонтировать.

