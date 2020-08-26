«Полезнее бегать где-то за городом»: из-за полумарафона перекроют несколько десятков улиц

В Ярославле перекроют несколько улиц из-за полумарафона
В Ярославле перекроют несколько центральных улиц. Случится это во время полумарафона «Золотое кольцо».
— 6 сентября с 06:00 до 17:30 вводится временное ограничение движения для автомобилей на следующих улицах: Которосльная набережная (верхний и нижний ярус), Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Пятницкий съезд, Красный съезд, Флотский спуск, Суркова, Первомайская, Революционная, Почтовая, Подзеленье, Максимова, Трефолева, Андропова, Кирова, Нахимсона, Советская, Советская площадь, площадь Челюскинцев, Кедрова, Народный переулок, Советский переулок, Волжский спуск, — сообщили в мэрии Ярославля.
Также стоит отметить, что 5 сентября с 6 вечера и до окончания спортивных мероприятий городские власти решили ограничить и стоянку для машин в местах проведения забега.
Своим мнением о скором перекрытии центральных улиц поделился активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.
— Я уверен, что для организма гораздо полезнее бегать где-то за городом на природе, — говорит Абдулаев. — Понимаю, что властям хочется показать, что они всячески поддерживают спорт, и поэтому все мероприятия проводятся в центре. Огромным подспорьем является ещё и то, что кадры забега по улице Пожарского, например, вызовут слезу негодования и возмущения у зрителей, поэтому и выбирают красивую картинку. К бегунам у меня никаких претензий, они молодцы. Раньше автомобилисты ворчали из-за неудобств во время перекрытий улиц. Сейчас или привыкли, или забили.
Напомним, что скоро в Ярославле перекроют частично один из основных проспектов Заволжского района — проспект Машиностроителей. Это связано с тем, что дорогу собираются капитально отремонтировать.