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В Ярославской области введут ограничения на трассе М-8 из-за ремонта участка

Дорожные работы затянутся больше чем на год

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Из-за ремонта путепровода на трассе вводят ограничения

Из-за ремонта путепровода на трассе вводят ограничения

На трассе М-8 в Ярославской области из-за ремонта участка введут ограничения для проезда всего автотранспорта. Дорожные работы развернут на путепроводе возле деревни Кормилицыно, из-за чего его полностью перекроют для проезда с 4 сентября 2020 года по 8 декабря 2021 года.

— В связи с капитальным ремонтом путепровод будет закрыт для автомобильного и пешеходного движения. Проезд автотранспорта будет осуществляться по дороге через населенные пункты Красные Ткачи, Карабиха, Шепелево, Введенье и через путепровод, расположенный на 249-м километре, — рассказали в управлении Упрдор «Холмогоры».

Для пешеходов рядом поставят временный надземный переход. А для всех, кто движется по основной трассе в сторону Москвы или Ярославля, введут следующие ограничения:

  • допустимая высота проезда под путепроводом — 4,5 метра;
  • допустимая ширина проезда — 3,5 метра;
  • ограничение максимальной скорости движения автотранспорта — 40 км/ч.
Место, где закроют движение, и пути объезда

Место, где закроют движение, и пути объезда

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