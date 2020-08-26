В Ярославской области введут ограничения на трассе М-8 из-за ремонта участка

На трассе М-8 в Ярославской области из-за ремонта участка введут ограничения для проезда всего автотранспорта. Дорожные работы развернут на путепроводе возле деревни Кормилицыно, из-за чего его полностью перекроют для проезда с 4 сентября 2020 года по 8 декабря 2021 года.
— В связи с капитальным ремонтом путепровод будет закрыт для автомобильного и пешеходного движения. Проезд автотранспорта будет осуществляться по дороге через населенные пункты Красные Ткачи, Карабиха, Шепелево, Введенье и через путепровод, расположенный на 249-м километре, — рассказали в управлении Упрдор «Холмогоры».
Для пешеходов рядом поставят временный надземный переход. А для всех, кто движется по основной трассе в сторону Москвы или Ярославля, введут следующие ограничения:
- допустимая высота проезда под путепроводом — 4,5 метра;
- допустимая ширина проезда — 3,5 метра;
- ограничение максимальной скорости движения автотранспорта — 40 км/ч.