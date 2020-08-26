Глава района обвинил жителей в свалке мусора в центре города. Но виноваты не они

В Ярославле со всех районов стали поступать жалобы о плохом содержании контейнерных площадок. Но этот случай возмущает реакцией на него со стороны властей. В соцсетях пожаловались на свалку в зоне ЮНЕСКО на Первомайском переулке, приложив фото ужасного вида площадки. В комментариях появился глава центральных районов Александр Трудоношин и обвинил в бардаке жителей.
— Свалка образована жителями близлежащих домов в результате вырубки поросли и очистки палисадников. Там будет организован вывоз сегодня, 26 августа, — ответил глава района.
Но местные (среди которых бывший заммэра) не согласились.
— Какими жителями? Всё вырубалось муниципальным предприятием. А мусор разбросали при погрузке в мусоровоз, — написал Игорь Блохин.
Тут подтянулись кадры из других районов Ярославля.
— Рядом с домами на улице Бахвалова, снято утром 25 августа.
Местные жители ругаются:
— Какой стыд! — написала Ирина Матлохова.
Однако ситуация не так однозначна. В прошлом году мэр Ярославля хотел перевести ответственность за содержание контейнерных площадок на жителей. Была идея просто передвинуть их поближе к домам, чтобы за них отвечали управляющие компании, ТСЖ либо сами жители, а не районные администрации. Но депутаты муниципалитета сочли эту идею недоработанной и отложили.
— Везде по разному, за уборкой контейнерных площадок следят отделы содержания территорий в администрациях районов. Поэтому по всем площадкам можно обращаться к главам районов. Подметают обычно управляющие компании и другие организации, — объяснили зоны ответственности в муниципальной жилищной инспекции.
Интересно, что оператор по вывозу мусора — компания «Хартия», получившая контракт на вывоз на 16 миллиардов рублей, — занимается исключительно вывозом и никак не следит за чистотой площадок.