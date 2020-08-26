Глава района обвинил жителей в свалке мусора в центре города. Но виноваты не они

В Ярославле со всех районов стали поступать жалобы о плохом содержании контейнерных площадок. Но этот случай возмущает реакцией на него со стороны властей. В соцсетях пожаловались на свалку в зоне ЮНЕСКО на Первомайском переулке, приложив фото ужасного вида площадки. В комментариях появился глава центральных районов Александр Трудоношин и обвинил в бардаке жителей.

— Свалка образована жителями близлежащих домов в результате вырубки поросли и очистки палисадников. Там будет организован вывоз сегодня, 26 августа, — ответил глава района.

