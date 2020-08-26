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Глава района обвинил жителей в свалке мусора в центре города. Но виноваты не они

Повсеместно в Ярославле мусорные контейнеры выглядят очень грязно

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Глава района считает, что это сделали люди&nbsp;

Глава района считает, что это сделали люди 

В Ярославле со всех районов стали поступать жалобы о плохом содержании контейнерных площадок. Но этот случай возмущает реакцией на него со стороны властей. В соцсетях пожаловались на свалку в зоне ЮНЕСКО на Первомайском переулке, приложив фото ужасного вида площадки. В комментариях появился глава центральных районов Александр Трудоношин и обвинил в бардаке жителей.

— Свалка образована жителями близлежащих домов в результате вырубки поросли и очистки палисадников. Там будет организован вывоз сегодня, 26 августа, — ответил глава района.

Но местные (среди которых бывший заммэра) не согласились.

— Какими жителями? Всё вырубалось муниципальным предприятием. А мусор разбросали при погрузке в мусоровоз, — написал Игорь Блохин.

Тут подтянулись кадры из других районов Ярославля.

— Рядом с домами на улице Бахвалова, снято утром 25 августа.

Нечистоты в Красноперекопском районе&nbsp;

Нечистоты в Красноперекопском районе 

Местные жители ругаются:

— Какой стыд! — написала Ирина Матлохова.

Однако ситуация не так однозначна. В прошлом году мэр Ярославля хотел перевести ответственность за содержание контейнерных площадок на жителей. Была идея просто передвинуть их поближе к домам, чтобы за них отвечали управляющие компании, ТСЖ либо сами жители, а не районные администрации. Но депутаты муниципалитета сочли эту идею недоработанной и отложили.

— Везде по разному, за уборкой контейнерных площадок следят отделы содержания территорий в администрациях районов. Поэтому по всем площадкам можно обращаться к главам районов. Подметают обычно управляющие компании и другие организации, — объяснили зоны ответственности в муниципальной жилищной инспекции.

Интересно, что оператор по вывозу мусора — компания «Хартия», получившая контракт на вывоз на 16 миллиардов рублей, — занимается исключительно вывозом и никак не следит за чистотой площадок.

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вывоз мусорамусор
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